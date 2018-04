CRB : Inquiétante inefficacité offensive

Malgré des progrès évidents enregistrés sur le double plan tactique et celui de la qualité du jeu de l’équipe, depuis sa prise en mains par l’entraineur marocain, Rachid Taoussi, le CR Belouizdad est confronté à un sérieux problème !

L’inefficacité offensive de sa ligne d’attaque. Pourtant, le Chabab dispose d’attaquants de bonne qualité dont certains ont même fait leurs preuves, tels Lakroum et Aribi, et d’autres plus jeunes mais qui ont de bonnes qualités techniques. Toute comme face à l’ASEC-Mimosas d’Abidjan en coupe de la CAF et vendredi contre la JSK, les Rouge et Blanc ne sont pas parvenus à matérialiser suffisamment les occasions qu’ils ont réussi à se procurer, notamment avec un joueur talentueux nommé Selmi, qui ne cesse de séduire partenaires et adversaires, par son jeu intelligent et son abattage sur le terrain.

Ce problème de manque de réussite face au but pénalise le CRB, qui, le plus souvent, se contente de réaliser des matches nuls, 13 au total sur 26 matches joués. Il a perdu de nombreux points à domicile. Le Chabab n’a inscrit que 18 buts en championnat depuis le coup d’envoi du championnat qui tire à sa fin, soit une moyenne faible de 0,69 but par match —moins d’un but par rencontre. Ce qui lui vaut un goal-average défavorable, avec 22 buts encaissés (-4). Cette situation qui n’a pas trouvé de solution jusque-là, sauf sporadiquement, comme ce fût le cas lors de la 25e journée et la retentissante victoire ramené d’Oran

(0-2/ puis sur tapis vert 0-3). La stérilité qui caractérise le jeu offensif du CRB lui a porté préjudice. Il l’a même conduite à une élimination inattendue face à l’ASEC Abidjan. N’ayant perdu que sur un score étriqué au match aller en terre ivoirienne (1-0), les camarades de l’excellent Draoui n’ont même pas réussi à marquer ne serait-ce qu’un seul petit but chez eux, au stade

20-Août 1955, lors de la manche retour, qui a eu lieu mardi passé.

Cet état de fait pénalise l’équipe de Laâquiba qui, du coup, se retrouve en train de lutter pour le maintien à seulement quelques encablures du baisser de rideaux du

championnat 2017-2018.



Attention, dernière ligne droite…



Sur les quatre matches restants, le CRB se déplacera à Blida, puis accueil le PAC, ensuite, il livrera un chaud derby contre le Nasria et enfin, il recevra le Difaâ Tadjenanet lors de l’ultime journée de la saison. Une équipe qui lutte elle aussi pour le maintien. Le Chabab est en mesure donc d’assurer son maintien à priori, même si le danger de la relégation le guette encore. Logés à la 9e place avec seulement 4 points d’écart sur le 3e relégable (USB 14e avec 27 pts), les Belouizdadis sont tenus de se montrer plus adroits face aux adverses, s’ils ne veulent pas vivre des lendemains qui déchantent. Rachid Taoussi et son adjoint Saïd Boutaleb sont appelés à trouver rapidement les solutions idoines pour pallier à ce problème épineux . Ils doivent avant tout faire en sorte de remettre en confiance le duo Lakroum-Aribi.

Ce dernier, qui brillait au CAB, semble quelque peu perturbé moralement. S’il retrouve son punch, il sera alors cet attaquant redoutable qu’il était il n’y a pas si longtemps sous la bannière de l’équipe des Aurès. Les fans du Chabab, qui sont en train de jouer pleinement leur rôle, avec une exemplarité totale dans les gradins, espèrent un sursaut d’orgueil de leur équipe de toujours lors des prochains matches. Les joueurs ont promis de se donner à fond pour sauver ce grand club et le mettre à l’abri de tout malheur d’ici la fin de la saison. On estime enfin, que sous la coupe de Rachid Taoussi, le CRB a les moyens de faire bonne figure lors du prochain exercice. La stabilité devra faire fructifier le bon travail réalisé jusque-là par ses soins malgré des résultats plutôt mitigés.

Mohamed-Amine Azzouz