Violences israéliennes à Ghaza : Les Palestiniens réclament une enquête indépendante de l'ONU

L'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a appelé vendredi une nouvelle fois les Nations unies à ouvrir une «enquête transparente et indépendante» sur les violences le long de la frontière israélienne, qui ont fait quatre morts de plus. «Nous n'acceptons pas que la communauté internationale reste silencieuse», a martelé le diplomate lors d'un point de presse. A son côté, son homologue tunisien, Mohamed Khaled Khiari, a indiqué qu'une nouvelle lettre avait été envoyée ce jour au Conseil de sécurité, au secrétaire général et à l'Assemblée générale de l'ONU pour réclamer cette enquête. Riyad Mansour a précisé que des consultations avaient aussi été engagées pour saisir à Genève la commission des droits de l'Homme. Il a estimé que l'annonce israélienne d'une enquête sur les violences ne visait qu'à s'affranchir d'une saisie de la Cour pénale internationale. Le diplomate a enfin indiqué qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Israël, candidat cette année à un poste au Conseil de sécurité de l'ONU, d'accéder à cette instance. Alors qu'il ne respecte pas les résolutions de l'ONU, «Israël n'est pas qualifié pour devenir membre du club», a-t-il dit.