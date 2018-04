La Corée du nord annonce la fin des essais nucléaires : Opération gagnant-gagnant

Retournement spectaculaire dans la péninsule coréenne. Les pays du Sud-est asiatique ont de quoi pousser un grand « ouf » de soulagement après l’annonce faite par le dirigeant nord coréen sur le dossier nucléaire de Pyongyang. Kim Jong- Un a annoncé hier qu'il allait cesser les tests nucléaires et de lancement de missiles intercontinentaux et qu'il allait fermer le site d'essais nucléaires, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

«A partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux «, écrit KCNA, citée dans un premier temps par l'agence sud-coréenne Yonhap. « Le nord va fermer un site d'essais nucléaires dans le nord du pays afin de prouver son engagement à suspendre les essais nucléaires «, a ajouté KCNA, citant le dirigeant nord-coréen. Qui aurait cru il y’a quelques semaines que la tension avec Washington et ses alliés fendrait comme neige au soleil et que la diplomatie allait reprendre le dessus sur les joutes verbales entre l’homme fort de Pyongyang et le président Trump. On savait que les jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang on marqué le retour de la Corée du nord à cette manifestation après son absence à ceux de 2014 en Russie, mais delà à parier sur une telle démarche en un temps record, aucun analyste ne s’y serait aventuré.

Cette nouvelle intervient aussi à moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Pyongyang et Séoul qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, en principe début juin. « Comme le caractère opérationnel des armes nucléaires a été vérifié, il n'est plus nécessaire pour nous de mener des essais nucléaires ou de lancer de missiles à moyenne et longue portée ou ICBM « (missiles balistiques intercontinentaux, ndlr), a dit Kim Jong-Un lors d'une réunion du Comité central de son parti. « Le site d'essais nucléaires du nord a rempli sa mission «, a-t-il ajouté. Sous la direction de Kim Jong Un, Pyongyang a fait des progrès rapides dans son programmes d'armements, objet de multiples sanctions aggravées de la part notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, des Etats-Unis, de l'Union européenne et de la Corée du Sud. L'année dernière, la Corée du Nord a mené son sixième essai nucléaire, le plus puissant en date, et lancé des missiles capables de toucher le territoire des Etats-Unis. Pour le président américain c’est « une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et le monde « et « un grand progrès! « Mais pourquoi une telle décision ? bien que l’annonce en elle-même s’inscrit dans une démarche politique, les premiers éléments de réponses sont contenus dans la déclaration même du dirigeant Kim Jong-Un. Le site des essais a rempli son rôle réalisant de ce fait l’objectif annoncé. En prenant cette décision, Kim Jong-Un peut se targuer d'être en capacité de pouvoir protéger militairement le peuple nord-coréen avec son arsenal nucléaire, qualifié « d'épée chérie « par le régime. Pour bon nombres d’observateurs, c'est cette garantie nucléaire qui permet à Kim Jong-Un de dérouler toute la démarche de rapprochement, de réconciliation qui se fait depuis le mois de janvier, vers une réconciliation avec Washington. Il s'agit d'une décision gagnant-gagnant: d'un côté les Nord-Coréens affirment être capables de frapper les Etats-Unis; de l'autre, les Etats-Unis savent que techniquement, ce n'est pas encore au point, et que l'arrêt des tests ne leur permettra pas d'atteindre cet objectif. Mais dans ce feuilleton qui aura tenu en haleine la planète entière, la surenchère a été la ligne de conduite du régime nord coréen. Pyongyang assure vouloir à présent se tourner vers le développement économique du pays. « Ceci est la nouvelle ligne politique stratégique du Parti «, a déclaré Kim Jung-un, cité par KCNA. Pour y parvenir, la communauté internationale et particulièrement Washington, l’UE et la Corée du sud, devront atténuer considérablement les sanctions et allonger les subventions pour réanimer une économie, seul rempart contre une éventuelle relance des hostilités qui n’est pas à écarter.

M T