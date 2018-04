Célébration du mois du patrimoine : Une richesse inestimable

Le coup d'envoi des festivités officielles de la célébration du mois du patrimoine a été donné, mercredi soir, à la maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret sous le slogan : «Mon patrimoine, mon avenir», en présence du secrétaire général du ministère de la Culture, Smail Oulebsir.



Dans son intervention d’ouverture, le représentant du secteur a précisé que l’Algérie a pris l'habitude de célébrer le mois du patrimoine décidé par les ministres du secteur des pays maghrébins, partant de la conviction que le legs culturel est un héritage pour les générations, signalant que le ministère de la Culture a choisi le thème «Les enfants et le patrimoine» pour célébrer cette année le patrimoine. M Smail Oulebsir a également fait savoir que le patrimoine culturel est l'une des priorités constitutionnelles de l’Etat, déclarant que la transmission de ce patrimoine aux générations nécessite la sensibilisation et l’organisation de ce mois dans le cadre d’une convention cadre de partenariat entre les ministères de la Culture et de l’Education nationale. Le même responsable a ajouté que le choix de Tiaret pour abriter les festivités officielles du mois du patrimoine a été motivé par l’histoire élogieuse de cette wilaya, ses richesses regorgeant de modèles archéologiques d’une grande fierté et ses compétences humaines œuvrant à préserver ce patrimoine.

Saisissant cette occasion, le conférencier a longuement insisté sur la nécessité d'avoir une documentation précise des sites archéologiques et historiques. Smail Oulebsir, qui a présidé en tant que représentant du ministre de la Culture les festivités officielles du mois du patrimoine, a mis l'accent sur la conjugaison des efforts des services du secteur de la culture et des chercheurs pour protéger les sites archéologiques et réaliser des études scientifiques pour constituer des dossiers pour leur classement comme patrimoine national et mondial.







Plus de 1.000 sites et monuments archéologiques classés au niveau national

Visitant certains sites archéologiques, le secrétaire général du ministère a souligné que l’inventaire des sites historiques et des découvertes se poursuit à travers le pays, signalant que le nombre de sites et monuments archéologiques classés au niveau national est de plus de 1.000, en plus de sept classés au titre de patrimoine universel. «Ce chiffre est faible par rapport à la richesse culturelle, la profondeur historique et archéologique et la civilisation de l’Algérie», a-t-il déclaré, avant de déplorer le manque de documentation ayant entravé les opérations de classement national depuis 1992, «faute de preuves historiques scientifiques sur les sites archéologiques dont ceux de la wilaya de Tiaret, qui sont très anciens». Au niveau du site de Ladjdar, dans la commune de Medroussa, qui abrite des nécropoles berbères remontant aux Ve et VIIe siècles, Smail Oulebsir a appelé à soutenir ces sites archéologiques avec des structures pour la promotion du tourisme culturel dans le cadre du projet entre les ministères de la Culture et du Tourisme. Le représentant du ministre a visité la grotte d’Ibn Khaldoun et la bibliothèque de Jaques Berque à Frenda, où il a souligné que le transfert de la propriété de cette bibliothèque à la commune et son intégration comme structure de la bibliothèque de lecture publique permettra au ministère de la doter en moyens pour valoriser les œuvres de Jaques Berque. Le même responsable a déclaré à la presse qu’il existe un projet au ministère de la Culture portant sur la redynamisation du réseau des salles de cinéma pour assurer une rentabilité des œuvres cinématographiques en Algérie, faisant savoir que le ministre a présidé, mercredi, une réunion avec les services concernés pour réaliser les objectifs de ce projet.

Concours de la meilleure

photographie archéologique

De son côté, le directeur de la culture de la wilaya a souligné, pour sa part, que les festivités du mois du patrimoine constitueront une occasion pour investir dans les générations et la consolidation de l’identité nationale et culturelle liée au patrimoine culturel.

Le secrétaire général du ministère de la Culture a donné, à cette occasion, le coup d’envoi d’un concours de la meilleure photographie archéologique avec la participation de plus de 50 photographes locaux, en plus du lancement de l’équipement de 11 bibliothèques de lecture, l’ouverture d'expositions d’arts plastiques et d’artisanat dont la tapisserie et l'habit traditionnel à la maison de la culture Ali-Maâchi. Le programme des festivités comporte également des spectacles artistiques et folkloriques dans des tentes traditionnelles, dressées aux sites archéologiques, avec la participation d'associations et d'instances des wilayas de Tlemcen, Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès et Ain Témouchent, ainsi qu'un défilé de costumes traditionnels, des fêtes de mariages dans la tente traditionnelle de la maison de la culture et un concours hippique destiné aux enfants au centre équestre Emir- Abdelkader. La direction de la culture a prévu, en collaboration avec la bibliothèque principale de lecture publique, d'associations et de la direction de l’éducation, des virées touristiques au profit des enfants aux deux sites archéologiques de Ladjdar et la grotte d’Ibn Khaldoun, ainsi qu'une bibliothèque mobile à travers les écoles primaires, une exposition de livres et de manuscrits et des conférences sur le patrimoine culturel à travers des établissements scolaires

Notons que les activités nationales du mois du patrimoine prennent fin le 18 mai prochain.

R. C.