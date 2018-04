Dans la LUCARNE : Quand tout est bien organisé

Comme on le sait, l’argent est le nerf de la «bataille» et il peut influencer directement ou indirectement toute réussite sportive ou sur le plan du marketing. Il est clair que le professionnalisme qui existe depuis longtemps en Europe ne peut vivre et surtout devenir dominateur s’il ne possède pas des «matelas» assez «cossus» pour organiser leurs différentes compétitions. De nos jours, le football est en train de connaître une évolution telle que des millions de téléspectateurs ne quittent plus les stades, mais aussi les télévisions pour suivre les matches. On remarque de nos jours que certaines compétitions européennes sont diffusées en diurne à des heures qui intriguent, puisque à ces heures-là, les gens sont censés être dans leurs entreprises ou tout simplement à leur travail. Les stades sont le plus souvent remplis à «ras bord», surtout que le spectacle, d’une manière générale, est assuré. C’est devenu, dans la foulée, assez important de mettre en exergue le fait que ceux qui travaillent dans les innovations technologiques ont pu fabriquer des «démos» très petits, sur le plan du volume, mais dont la capacité de réception reste de qualité. Car, vous pourrez aisément capter les «chaînes cryptées». Ce qui peut permettre à un public plus large de regarder les grands chocs des championnats européens, mais aussi la Ligue des champions d’Europe qui reste une compétition très prisée dans les cinq continents. Ce qui contribue, d’une manière assez nette, de voir les revenus des uns et des autres atteindre des seuils pour le moins insoupçonnés. Il faut dire que les droits de l’image aujourd’hui sont en train de générer un argent «fou» comme l’on dit. Les clubs anglais, mais aussi espagnols, tiennent la dragée haute sur le plan du chiffre d’affaires le plus élevé sur le plan de la manne financière qui concerne les chaînes TV européennes. Il faut dire que l’argent qu’ils sont en train de faire rentrer dans leurs caisses ne cesse d’augmenter au point de donner le tournis à certains. En effet, et cela est en train d’être vu, à chaque exercice ou édition de la Ligue des champions, les clubs anglais, mais aussi espagnols font le vide autour par rapport aux autres. Certes, le Bayern de Munich et la Bundesliga, en général, ne sont pas loin, mais par rapport à la Premier league anglaise ou La liga Santander espagnol, on peut dire qu’il n’y a pas photo par rapport aux autres championnats européens, parmi eux le championnat italien et la qualité des équipes qui y existent. Il faut dire qu’après l’annonce officielle des entrées de la Premier League anglaise et La liga espagnol, on peut dire que c’est «l’affolement des compteurs» tellement les chiffres révélés ne peuvent que vous scotcher dans votre fauteuil. En 2016/2017, le championnat anglais en droits TV a généré la bagatelle de 6,5 milliards d’euros, alors que le championnat d’Espagne a fait rentrer plus de 3,5 milliards d’euros. On est en face à des chiffres pour le mois ahurissants dépassant le budget de certains pays souverains. Cela explique beaucoup de choses et notamment la domination sur le plan européen des clubs anglais et espagnols. En demi-finale de la Ligue des champions d’Europe, on a une équipe espagnole, une équipe anglaise, une équipe italienne et une équipe allemande. La hiérarchie, sur le plan financier, a été respectée, hormis, peut-être, le PSG qui a tiré sa révérence dès les huitièmes de finale, éliminé par le grand Real Madrid. Le fait de «truster» les titres n’est pas une question fortuite. Bien au contraire, elle confirme la régularité de certains clubs qui sont le plus souvent au devant de la scène. Les droits-TV arrivent ainsi à financer les clubs. Chez nous, les droits-TV sont utilisés, mais leur apport dans l’épanouissement financier de nos clubs d’élite demeure encore des plus infimes. Il appartient à nos clubs d’améliorer le spectacle pour que la vente de leurs images soit rehaussée comme il se doit.

Hamid Gharbi