USMH : La défaite de trop

L’USM Harrach a sérieusement hypothéqué ses chances de maintien en Ligue Une. A l’issue d’un match, pour le moins tendu, les coéquipiers de Younes se sont inclinés à domicile (1-2) face à un concurrent direct, en l’occurrence DRB Tadjenanet. La défaite de trop, qui rend la situation du club beaucoup plus compliquée. A ce rythme, l’USMH, qui, pour rappel, a laissé filer 23 points sur son terrain, court à grands pas vers le palier inférieur. D’autant plus que les quatre dernières journées du championnat s’annoncent très difficiles à négocier. En effet, les poulains du coach Abbes devront dès la prochaine journée faire leurs preuves à Bel Abbes, face à une autre formation sur laquelle pèse aussi le spectre de la relégation. Une rencontre difficile où le vaincu sera pratiquement condamné aux purgatoires. Les coéquipiers de Younes, victimes d’instabilité à tous les niveaux depuis l’entame de la saison, seront par la suite hôtes d’un prétendant aux places africaines, la JS Saoura. Un adversaire difficile à manier que l’USMH devra prendre très au sérieux. A l’occasion de l’avant- dernière journée du championnat, les banlieusards de la capitale devront se mesurer au Mouloudia d’Alger, à l’occasion du derby dit des extrêmes. Face au MCA, qui n’a toujours pas dit son dernier mot dans la course au titre, les Harrachis devront faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration. Surtout face à une ligne d’attaque qui crache le feu. Pour la clôture du championnat, les joueurs de l’entraîneur Abbes iront à Biskra, croiser le fer avec l’Union locale, concernée au plus haut degré par la relégation, aussi. Une rencontre à haut risque où le vaincu aura gros à perdre. Un calendrier pas vraiment favorable à l’USMH qui n’a plus droit à l’erreur. Par ailleurs, en dépit des résultats qui ne suivent toujours pas, l’USM Harrach crie au complot. A l’issue de la partie face au DRBT, le coach Abbes n’as pas manqué de pointer un doigt accusateur. «Je vais m’abstenir de commenter cette défaite qui nous fait beaucoup de mal et compromet sérieusement nos chances de maintien. Je vais surtout parler de ce qui se passe depuis quelques semaines. En m’infligeant cette sanction qui me prive du banc, certains veulent visiblement régler leurs comptes avec le club à travers ma personne. Je tiens à le dire. L’USMH est victime d’un complot. C’est dommage, parce que nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre face à un concurrent direct. On voulait absolument remporter ce match, pour mieux aborder la fin de saison qui s’annonce difficile. Le moral du groupe est au plus bas après cette défaite qui nous pénalise vraiment», a-t-il déclaré au panel de journalistes présents au stade du 1er-Novembre d’El Mohammadia. A moins d’un miracle et d’un véritable sursaut d’orgueil de la part de tout le club, la formation harrachie, qui a vécu une saison assez difficile tant aux niveau technique qu’administratif et financier, est pratiquement condamnée aux purgatoires.

Rédha M.