Ligue1 (26e journée) : Le CSC prend le large

Cette 26e journée de Ligue1 a été favorable au CSC qui a réussi, sur le fil, à prendre le meilleur sur une très bonne équipe de l'USMA dans le temps additionnel sur un but de Belameiri, bien servi par Abid. Il faut dire que l'arbitre de la rencontre avait expulsé deux joueurs de l'USMA.

Abdelaoui a été expulsé en fin de la première mi-temps et Benguit à trois minutes de la fin de la rencontre. Il faut dire qu'avec neuf joueurs sur le terrain, les choses sont devenues assez faciles pour les locaux. Même là, les poulains d'Amrani ont eu du mal à trouver la voie des filets. D'ailleurs, ce sont les usmistes, par Darfaloui, qui avaient ouvert la marque (51') avant que Chérifi ne rétablisse l'équilibre contre son camp. L’ équipe du CSC n'avait rien montré jusque-là.

Le MCAlger qui avait une très belle carte à jouer, au stade du 5-Juillet devant le NAHD, a été, contre toute attente, «piégé» à cause d'un arbitrage pour le moins incroyable en validant un but d'Alati en nette position d'hors jeu. De cette façon, notre football ne peut avancer. Dans notre championnat, c'est l'arbitre qui est la «vedette». ll peut vous faire gagner ou perdre, selon ses desiderata. Le but «rageur» de Bendebka, les ratages en série de Derrardja et Souibah ont empêché le MCA d’aller au bout. Une défaite qui met pratiquement fin aux ambitions des mouloudéens, même si en football, il ne faut jurer de rien. La bonne affaire du jour est à mettre à l'actif de la JSSaoura qui est allée à Bel Abbès battre l'équipe locale, en fin de partie, sur un but signé Yahia Chérif sur penalty. C'est la deuxième fois que la JSSaoura l'emporte sur penalty. Le MCO, à Médéa, a concédé sa deuxième défaite d'affilée après celle contre le CRB dans son fief de Zabana. Cette fois-ci, les poulains de Slimani ont ouvert le score par Bouchiba avant que Hamiti ne corse l'addition en fin de match. L'ESS, devant la lanterne rouge, avait fait une ballade de santé devant une équipe blidéenne qui avait évolué avec des joueurs réservistes. Une victoire qui permet aux sétifiens de rejoindre les usmistes. En bas du classement général, le choc entre le CRB et la JSK n'avait pas connu de vainqueur. Ce sont les locaux qui avaient inscrit leur unique réalisation par Bournane sur pénalty. La JSK n'avait pas abdiqué. Ce qui lui avait permis de rétablir la marque. Un nul qui ne fait pas leurs affaires. Au stade d'El Mohammadia, l'USMH, qui jouait sa survie devant une équipe mal-classée, s'est laissée surprendre par une très bonne formation du DRBT. Elle avait ouvert le score, mais les harrachis ont fini par égaliser en seconde période. Plus volontaires, les tadjenanentis ajouteront le deuxième but, celui de la victoire et surtout de l'espoir. Bonne réaction des biskris dans leur fief devant le PAC. Un but inscrit dans le second half maintient quelque peu leurs chances de rester en Ligue1. Ce sera difficile, mais ils n'ont pas l'intention de déposer les «armes» avant l'heure. Ce sera très serré lors des prochaines journées.

H. G.