Mascara : Semaine de sensibilisation pour la prévention contre la drogue

Dans le cadre de leurs activités de sensibilisation de proximité envers les différentes franges de la société, les services de la Sureté de Wilaya de Mascara ont participé, en fin de semaine, au déroulement de la semaine de sensibilisation sur la prévention du fléau de la drogue, abritée par le palais des congrès au siège de la Wilaya de Mascara, avec la participation des différents secteurs activant dans le domaine.

En effet, la sureté de wilaya de mascara a pris part à cet évènement à travers l’organisation d’un volet spécial parmi l’exposition de sensibilisation, en plus de l’animation d’une conférence sur le sujet, à travers laquelle le représentant de la sureté de wilaya a mis en exergue les efforts consentis par la Sureté Nationale dans le cadre de la lutte contre ce fléau concrétisés par les opérations de police.

Il a aussi exposé les différentes statistiques enregistrées à ce sujet, en mettant la lumière sur les efforts de sensibilisation par le biais des activités de proximité organisées au profit des différentes franges de la société, en coordination avec les différents partenaires.

Les services de police ont aussi participé à l’espace radio ouvert organisé en cette occasion, pour exposer les efforts de prévention et de répression, et afin d’inciter les familles à la nécessité d’effectuer leur rôle axial dans l’accompagnement de leurs enfants, notamment durant la période d’adolescence, en vue de les prévenir contre l’addiction, les dangers de la drogue comme facteur direct de certains crimes tels que les homicides et les agressions y compris contre les ascendants.

L’objectif était d’insister sur l’importance de la participation des citoyens dans la lutte contre le phénomène en faisant preuve de culture de dénonciation en exploitant les différents moyens mis à leur disposition par la Direction Générale de la Sureté Nationale.

A. Ghomchi