Sétif : Démantèlement d’un réseau de trafic de véhicules

Agissant au titre de la lutte implacable qu’ils livrent au crime sous toutes ses formes , les unités relevant du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif viennent de frapper très fort en procédant au démantèlement d’un réseau criminel national spécialisé dans le trafic de véhicules et faisant dans le faux et usage de faux des dossiers de base.

Un réseau qui œuvrait au niveau de 27 wilayas du pays, indique le communiqué du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif qui ajoute que l’enquête approfondie menée dans le traitement de cette affaire s’est traduite par la saisie de 55 voitures de différentes marques, Peugeot, Citroën, Mercedes et Renault notamment.

Ils procéderont par la même à la saisie de nombreux dossiers de base et l’arrestation de 8 personnes mises en cause ainsi que l’identification de 3 autres qui sont encore en fuite .

Le montant de la saisie opérée est estimé à 10 milliards de centimes indique le communiqué qui ajoute par ailleurs qu’en date du 16 avril 2018, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.

F. Zoghbi