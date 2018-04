Les ménages face à leur consommation d’énergie : Afin d’éviter les mauvaises surprises !

Face à une hausse constante de la consommation de l’énergie électrique favorisée aussi bien par la croissance démographique que par l’extension de l’utilisation des produits électroménagers en Algérie, le concept d’efficacité énergétique se pose aujourd’hui avec acuité.

«Le secteur le plus difficile pour l’application d’un programme de rationalisation de l’énergie est celui des ménages» dira M Kamel Dali, directeur des projets a l’APRUE sur les ondes de la Radio algérienne. Il précisera que l’éclairage, la télévision et le réfrigérateur représentent 70% de la consommation de l’énergie d’un foyer moyen. Il faut savoir que l’Algérien consomme 10 fois plus d’électricité qu’un Européen, que le prix réel du kilowatt/heure (KWH) est de 10,54 dinars, que son prix de vente moyen est de l’ordre de 04 dinars. L’état supporte donc 07 DA du coût. Nous utilisons l’énergie tous les jours, pour nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer, et faire fonctionner nos appareils… Son utilisation permet de satisfaire des besoins élémentaires de notre quotidien. Toutefois, on sait bien que toute l’énergie que nous utilisons dépasse quelquefois nos véritables besoins. On laisse les lumières allumées des chambres vides, on garde nos ordinateurs en mode veille, on laisse nos chargeurs branchés… Des gestes anodins qui peuvent générer un important gaspillage en énergie. «Le consommateur ressent pourtant cette surconsommation sur sa facture mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour l’emmener vers l’efficacité énergétique », dira M Dali. D’un autre coté le marché algérien est inondé de climatiseurs et d’autres équipements électriques qui consomment beaucoup d’énergie. Les gens sont généralement séduits par des équipements bon marché qui se trouvent être des équipements qui consomment le plus d’électricité et qui coûtent donc plus cher à long terme.



Les appareils en mode «veille» augmentent la facture de 10%



Le consommateur peut réduire sa facture d’électricité a concurrence de 40% par une utilisation intelligente et rationnelle de l’énergie disent les spécialistes. Ce sont les associations qui, a travers un travail de sensibilisation, essayent de mener les usagers vers cette utilisation rationnelle. «On conseille l’utilisation des lampes à basse consommation car les lampes à incandescence consomment quatre fois plus d’énergie. De même que laisser les appareils en mode stand-by augmentent la facture de 10% », diront les membres de l’association SIDRA qui ont appelé à une utilisation rationnelle de l’énergie électrique.

À titre d’exemple, le chauffage électrique occupe à lui seul 40% de la facture de la consommation de l'électricité par les ménages. La hausse de la consommation de l’électricité dépasse les 45% chez les ménages.

Chaque hiver, la consommation d'énergie augmente. Elle connaît son pic pendant les mois de janvier et février. Le chauffage est l'un des principaux éléments de consommation d'énergie des ménages. Quelle que soit sa nature (électrique, au gaz), le chauffage représente une charge supplémentaire pour la famille algérienne.Toutefois, le chauffage électrique offre aux ménages la chaleur désirée et sa répartition la plus équilibrée. Les constructeurs ont opté pour des radiateurs au thermomètre électronique qui se chargent de régler les températures. Mais ce mode de chauffage est le plus coûteux, il représente 40 % de la facture de la consommation en électricité des particuliers.

La répartition de la consommation électrique des ménages selon les usages fait ressortir une part de 32 % pour les produits d’éclairage, 28 % pour le réfrigérateur, 22 % pour la télévision, 10 % pour le climatiseur et 4 % pour le lave-linge. Le post froid, selon l’APRUE, est à l’origine de

40 % de l’énergie perdue en raison des surconsommations. Cette surconsommation s’explique aussi par l’augmentation du parc des équipements de froid domestique en Algérie d’environ 2.500.000 réfrigérateurs et 2.000.000 climatiseurs, selon les statistiques de l’ONS.



Les éco-gestes du quotidien



Sur un autre plan l’APRUE affirme que 70 % de la consommation énergétique des ménages est répartie entre le post-froid et les produits d’éclairage… et la maîtrise du post froid peut permettre d’économiser

8 % sur la consommation nationale finale d’énergie électrique, ce qui engendrerait un potentiel d’effacement de la puissance appelée pendant l’été de plus 560 mégawatts.

C’est pour cette raison qu’elle insiste sur des gestes simples à accomplir pour économiser l’énergie et maîtriser la consommation électrique afin d’éviter les mauvaises surprises sur les factures. Elle appelle à cet effet à utiliser des lampes économiques et à les éteindre quand on n’en a pas besoin, à régler les climatiseurs à 25°C en été et à installer des chauffages au gaz en hiver. Il y a lieu aussi d’utiliser des pompes à eau avec pondération et veiller à acheter des appareils électroménagers consommant peu d’électricité. C’est en quelques sortes les principales recommandations des différentes associations appelant à la rationalisation de l’énergie.

La sensibilisation et la communication occupent une place privilégiée dans la politique nationale de maîtrise de l'énergie ; c'est un outil indispensable pour la diffusion de bonnes pratiques. Aujourd’hui, les activités de l’APRUE sont orientées essentiellement vers trois cibles, à savoir le grand public, le milieu scolaire et les professionnels. L’APRUE utilise les moyens de communication de masse, à savoir son site Internet, des campagnes de sensibilisation TV et radio, l'édition de supports pédagogiques et techniques, l'organisation de séminaires, de journées d'étude … Ainsi l’efficacité énergétique est appelée à jouer un rôle important dans le contexte énergétique national, caractérisé par une forte croissance de la consommation tirée, notamment, par le secteur domestique. Toutes les familles devraient s’y mettre…

C’est être vraiment égoïste et inconscient de ne faire aucun effort en ce sens. Chacun à sa façon, en fonction de ce que l’on peut bien sûr. Il ne s’agit pas de déplacer des

montagnes ! Il y a seulement de petits gestes faciles à suivre pour économiser l’énergie, des habitudes simples à prendre qui petit à petit peuvent représenter une belle économie au grand bonheur des ménages.

Farida Larbi