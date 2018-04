Investissement Touristique : Nouveau portail électronique

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a lancé, jeudi dernier, son nouveau portail électronique consacré au dossier de projets d’investissement au niveau du secteur. Intervenant, à l’occasion de la tenue d’une rencontre nationale avec les directeurs de wilaya du tourisme et de l’artisanat, et ceux des établissements relevant du secteur, le ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, a précisé que «ce nouveau portail constituera une opportunité idoine pour accélérer le traitement des dossiers personnels ou techniques des porteurs de projets touristiques».

M. Benmessaoud a souligné que le lancement de ce site électronique entre dans le cadre des nouvelles orientations de son département vers la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment à travers la numérisation en matière de promotion et de commercialisation des services touristiques et de soutien à l’investissement touristique.

Mettant à profit cette occasion, le premier responsable du secteur a donné des instructions fermes aux différents responsables pour encourager et aider ceux ou celles qui veulent investir davantage dans ce secteur porteur pour l’économie.

«Désormais, je veux que chacun d’entre vous me présente un bilan avec des résultats positifs», a indiqué le ministre, avant d’insister ensuite sur la nécessité d’aller vers la décentralisation de la prise de décision pour toute procédure, notamment celles relatives à l’investissement, en vue de «rapprocher l’Administration du citoyen». Dans le contexte actuel, marqué par une concurrence rude, le ministre trouve important de déployer plus d’efforts pour l’extension des structures d’hébergement touristiques, la création de postes d’emploi et la prise en charge de la diversité touristique de l’Algérie. Ajoutez à cela, la promotion du tourisme saharien, et du patrimoine culturel et cultuel, pour attirer plus de touristes locaux et étrangers. S’agissant de l’artisanat, le ministre n’a pas caché son enthousiasme quant l’avenir radieux de ce domaine, insistant sur la promotion de ce créneau créateur de richesse durable et d’emploi.

Il a rappelé, à cet effet, que ce dernier a contribué jusqu’à présent «à la création de 900.000 emplois et à la réalisation de 254 milliards de dinars dans le PIB».

Concernant la saison estivale 2018, le ministre trouve regrettable le fait que certains n’aient pas donné une grande importance à cet événement, le qualifiant de «plus qu’un événement». «Je ne veux pas des présentations sur des stratégies ou des programmes inutiles. Il est nécessaire d’améliorer les programmes tracés dans toutes les wilayas côtières concernées par l’accueil des estivants dans les meilleures conditions», a-t-il précisé.

Dans son intervention, le directeur chargé de l’encouragement de l’investissement et de l’aménagement des Zones d’expansion touristique (ZET) au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelhamid Terghini, a fait une brève présentation sur les opportunités qu’offre ce secteur.

Il a cité, à titre d’exemple, les 225 ZET, 282 sources thermales et plus de 608 plages s’étendant sur plus de 1.600 km. Quant au nombre des touristes enregistrés à l’exercice de l’année 2017, il a fait savoir que ce dernier a atteint les 2.450.785 touristes, dont 1.708.375 étrangers, soit une augmentation de 17% par rapport à 2016. «Jusqu’à présent, 1.956 projets d’investissement d’une capacité d’accueil de 258.560 lits, ont été arrêtés, dont 764 projets sont en cours de réalisation, avec une capacité d’accueil de 101.772 lits», a-t-il ajouté.

