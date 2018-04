Relance du tourisme saharien : Invitation au voyage

Des trois pays qui composent le Maghreb, l’Algérie est celui qui reçoit le moins de touristes, en comparaison avec ses voisins de l’Est et de l’Ouest.

De nos envoyées spéciales :

Salima Ettouahria et Nesrine Terrab

Pourtant, avec un territoire le plus étendu d’Afrique, l’Algérie possède une panoplie de paysages d’une variété difficilement égalable. Les populations de nombreuses régions, dont le revenu dépend des activités touristiques, souffrent du manque d’engouement des touristes, notamment étrangers, devenus rares à venir découvrir le Sahara.

Cette situation dure depuis 2010, et ce suite aux évènements connus par les pays voisins et l’instabilité qui y a régné et qui s’est répercuté sur les régions frontalières. C’est le cas de Tamanrasset qui souffre depuis quelques années de cette situation qui a conduit les autorités à fermer plusieurs sites touristiques aux touristes étrangers. Pour tenter de relancer l’activité touristique à Tamanrasset, l’association des agences de tourisme de la ville, créée récemment, avec à sa tête Mohamed Zounga, a décidé d’organiser le 1er Forum pour la promotion de la culture et du tourisme sahariens dénommé «Atakor», pour permettre une remise sur les rails de l’activité. M. Zounga a expliqué, dans son allocution prononcée à l’ouverture de cet évènement d’envergure, que «le but recherché est de faire connaître les richesses culturelles et touristiques, et de promouvoir la culture et le tourisme sahariens».

Selon M. Zounga, la population de la région n’a d’autres sources de revenus que le tourisme. «Une population qui s’est investie dans ce créneau depuis plusieurs années, ce qui lui a permis d’acquérir un savoir-faire et de se professionnaliser dans plusieurs domaines en relation avec le tourisme», a-t-il ajouté.

« Les autorités doivent nous aider pour exploiter ce savoir-faire et ce professionnalisme, en ouvrant le tourisme saharien aux étrangers», a insisté M. Zounga, soulignant que le tourisme dans le pays ne peut se développer avec les moyens actuels. Il mettra en relief, à ce sujet, le manque le transport aérien, notamment, et le prix exorbitants pratiqués par les compagnies nationales. Pour régler ce problème, M. Zounga propose l’ouverture de ce marché à d’autres compagnies, de manière à booster la concurrence et à améliorer le service offert en matière de qualité et de prix appliqués. «Beaucoup de compagnies aériennes ont fait des réductions sur les billets jusqu’à 50%, mais cela reste insuffisant», regrette-t-il. «Si Air Algérie n’arrive pas seule à répondre à la demande, nous pouvons en tant qu’agences de voyages sous-traiter avec des compagnies aériennes étrangères pour le transport de notre clientèle de l’étranger vers Tamanrasset», a-t-il suggéré, avant d’expliquer que «les agences de voyages de la région ont fonctionné ainsi durant plusieurs années et jusqu’à 2010, sans recevoir aucune plainte ni réclamation de la part des touristes qui ont été toujours satisfaits».

M. Zounga précise que le but des agences de voyages est d’aider le pays en contribuant au développement économique, à travers la relance de l’activité touristique dans les régions sahariennes.

Pour relancer le secteur dans la région, il faut d’abord, selon M. Zounga, rouvrir les sites touristiques fermés, préconise-t-il. Et de poursuivre : «La sécurité revenue, cela nous permettra à l’avenir de rouvrir tous les itinéraires touristiques, jusqu’ici abandonnés, et ainsi pouvoir multiplier nos circuits. Chose qui peut booster l’arrivée en grand nombre de touristes étrangers. Et d’ailleurs nous y croyons.» Mais, aussi, insiste-t-il, il y a nécessité d’accorder les visas aux touristes et de proposer des promotions des billets pour les nationaux.

Pour Mohamed Zounga, le souci de la population de Tamanrasset pour développer le tourisme saharien n’est pas en contradiction avec l’appel du gouvernement à la vigilance dans la région. Zounga a précisé que la prochaine saison saharienne sera celle de la relance du tourisme saharien. Il s’attend d’ailleurs à un grand nombre de touristes prochainement. Un grand travail se fait dans ce sens, dit-il, en collaboration entre les autorités concernées et les agences du tourisme, pour la promotion du tourisme saharien et pour préserver le patrimoine culturel que recèle la région.

S. E.