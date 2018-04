COMMENTAIRE : Partage

Les efforts entrepris pour le retour de la paix, après une décennie sanglante, ont forcé l’admiration des nations et des organisations étrangères, après avoir réconforté la communauté nationale qui a pu, depuis des années, juger à leur juste valeur les actions entreprises par les forces de sécurité pour vaincre le terrorisme et restaurer la sécurité sur toute l’étendue du territoire. Cette performance place le pays au 7e rang du classement 2017 des États les plus sécurisés au monde, selon l'Institut Gallup.

L’ANP, la Gendarmerie et la Sûreté nationales, ainsi que d’autres corps ont consenti d’immenses sacrifices pour restaurer la stabilité, ce qui est un préalable pour redonner confiance à la population afin de pouvoir se mobiliser pour achever la tâche du développement économique et social.

En effet, un déficit de quiétude peut énormément affecter la cohésion entre les citoyens, entravant, de la sorte, toute tentative de promouvoir les principes de justice et de liberté.

Depuis l’accession du Président Bouteflika à la magistrature suprême, un engagement sans réserve dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent a été maintenu pour poursuivre une bataille sans merci entamée dès le début des années 1990. Cette expérience a même servi de modèle pour de nombreux autres gouvernements, notamment nos voisins de l’Est et du Sud, voire de ceux de l’espace géopolitique auquel nous appartenons. Que ce soit au sein de l’Union africaine, de la Ligue arabe ou de l’Organisation des États islamique ou même au niveau des instances régionales et internationales, l’appui logistique et financier à la mission de lutte contre le terrorisme a toujours été rappelé par les diplomates et les responsables des corps de sécurité en charge du dossier.

M. Messahel a souligné récemment que cet engagement s’exprime aussi par l’organisation à Alger de nombreuses conférences internationales sur différentes dimensions de la lutte antiterroriste, et ce dans un esprit de partage et de solidarité.

C’est le cas, notamment pour la Conférence de haut niveau sur le financement du terrorisme organisée conjointement avec l’Union africaine, reflétant le désir du pays que d’autres peuples ne connaissent jamais les horreurs que le peuple algérien a vécues du fait de l’extrémisme violent.

Ahmed Mesbah