L’Algérie parmi les pays les plus sécurisés au monde selon l’Institut Gallup

L'Algérie est classée parmi les 7 premiers pays les plus sécurisés au monde, et se hisse même au premier rang en Afrique, affirment les indicateurs de l’Institut de sondage américain «Gallup», qui a rendu public le classement pour l’année 2016.

Une performance remarquable qui vient récompenser les efforts consentis par nos services de sécurité. Avec un score de 90 sur 100, l'Algérie se place ainsi dans le top 10 des nations les plus sûres, où les habitants se sentent en sécurité, selon l'indice «Law and Order», (Loi et ordre) de Gallup qui mesure le sentiment de sécurité éprouvé au niveau personnel ainsi que les expériences personnelles concernant la criminalité et l'application des lois. L'étude en question, jugée plutôt fiable, présente les résultats de plus de 136.000 entretiens menés en 2016 dans 135 pays. Le trio de tête est composé de Singapour (97 sur 100), talonné par l'Ouzbékistan et l'Islande. Suivent ensuite le Turkménistan et la Norvège alors que la Suisse se trouve à la sixième place avec le même score indiciel que l'Algérie. À titre comparatif avec nos voisins, le Maroc occupe par exemple, la 43e place tandis que la Tunisie est loin derrière, au 79e rang.

Selon l’Institut «Gallup» basé à Washington, le sondage s'est basé sur quatre questions pour évaluer notamment la confiance des personnes en les forces de police et le degré de sécurité de nuit assuré dans leurs cités et quartiers. Il précise qu'il existe des «relations étroites» entre les réponses des personnes interviewées et les mesures externes liées au développement économique et social du pays.

D’aucuns considèrent que ce classement traduit la nouvelle stratégie mise en place par la DGSN et la Gendarmerie nationale dans la lutte contre la criminalité urbaine et toutes formes de délinquance.

Pour un expert des questions sécuritaires, cette vision accorde la priorité à la «prévention» et à la « sensibilisation» et fait de la police de proximité son «cheval de bataille», tout en veillant à préserver le «lien ombilical» entre les services de sécurité et les citoyens. En un mot, inciter le policier et le gendarme à aller vers le citoyen, lui parler, le mettre à l’aise pour pouvoir créer un lien de confiance et de respect mutuel.

«Ces relations renseignent sur la façon avec laquelle le taux élevé de criminalité peut affecter la cohésion sociale et les performances économiques d'un pays», explique à ce propos l’Institut américain qui souligne l’importance de ces indicateurs, en particulier pour les Nations unies, afin de «continuer de surveiller» l'évolution des sociétés. «L'ONU vise à promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives, dans le cadre des objectifs du développement durable qu'elle s'est fixée d'atteindre», ajoute la même source.

Gallup révèle par ailleurs que globalement, plus de six personnes sur 10 dans le monde disent avoir confiance en leur police locale et 68% se sentent en sécurité lorsqu'elles se promènent seules la nuit. Mais les différences entre les régions sont «apparentes», selon les résultats de cette étude. Treize des quatorze pays, dans lesquels au moins 15% des résidents disent avoir fait l'objet d'une agression, sont situés en Afrique subsaharienne qui a enregistré la plus importante progression des agressions en 2015 et 2016. Le plus mauvais score du classement a été enregistré, cependant, par le Venezuela qui a obtenu 42/100, selon l'indice

Gallup. Les pays de l'Amérique Latine ont maintenu en 2016 le même score indiciel (64/100), les personnes interrogées sont moins susceptibles de se sentir en sécurité. Les Etats-Unis, le Canada, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est obtiennent un score global élevé de 84/100.

S. A. M.