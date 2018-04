Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi dernier, une séance plénière consacrée aux questions orales, conduite

par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

À l’ordre du jour de cette séance, une quinzaine de questions adressées à six ministres de la République, en l’occurrence

les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Affaires religieuses et des Wakfs,

des Travaux publics et des Transports, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, des Ressources en eau,

et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Le président de l’APN souligne l’importance d’interpeller les membres du gouvernement



Intervenant à l’ouverture de la séance plénière, le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Saïd Bouhadja, a affirmé que le mécanisme de la question orale était un «outil de contrôle», permettant aux représentants du peuple et aux membres du gouvernement, d’établir un dialogue serein et efficace autour des préoccupations des citoyens.

La question orale a également pour objectif «d’interpeller les membres du gouvernement sur certaines questions qui nécessitent davantage de précisions, de déterminer leurs causes et de les traiter, au service de l’intérêt public», d’autant, a-t-il dit, que «les départements ministériels concernés par les questions de ce jour ont connu une dynamique de développement importante et des réalisations considérables dans différents domaines, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

Intérieur et collectivités locales

Des systèmes informatiques intelligents pour lutter contre les feux de forêt

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé que le dispositif de lutte contre les incendies de forêts se renforcera à partir du deuxième semestre 2018 par des systèmes informatiques permettant une gestion «intelligente et efficace» des catastrophes naturelles et la prévention contre les grands dangers, dont les incendies de forêts.

Répondant à une question orale du député, Lakhdar Benkhellaf, sur les mesures prises en matière de lutte contre les incendies de forêt, M. Bedoui a indiqué que ce genre d’incendies constituent, selon la loi, «un des grands dangers qui exigent un système de gestion adapté aux normes internationales», ajoutant qu’il a été procédé «à l’adoption d’un plan d’action intégré étalé sur plusieurs années dans lequel sont introduits des technologies modernes de bonne maîtrise des grands dangers et visant à garantir une plus grande efficacité sur le terrain en vue de limiter leurs effets».

Aussi, en prévision de l’été 2018, le dispositif de lutte contre les feux de forêt sera renforcé par la mise en service d’un système informatique, a-t-il indiqué, soulignant que ce système est basé sur «l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et englobe le système informatique de gestion et de suivi des plans de secours au niveau local et central, ainsi qu’une base de donnée nationale sur les catastrophes naturelles, les grands dangers et le système informatique de gestion des stocks de secours au niveau national».

Dans le domaine logistique, le ministre a souligné que le dispositif de lutte contre les incendies de forêt relevant des services de la protection civile a été doté de cinq nouvelles colonnes mobiles, en plus des 22 colonnes actuelles, outre l’acquisition de nouveaux moyens de création de nouvelles colonnes mobiles au niveau des wilayas qui en sont dépourvues, et celles qui recèlent une importante richesse forestière, avec l’ouverture de nouvelles unités de la protection civile.

M. Bedoui a rappelé, dans ce cadre, que les moyens aériens de la protection civile ont été «testés sur le terrain» dans la wilaya d’El Tarf, en été 2017, et seront utilisés progressivement dans la lutte contre les incendies de forêt outre l’ouverture et l’aménagement de chemins forestiers, la création de postes de surveillance et l’organisation de campagnes de sensibilisation dans le cadre du plan complémentaire de préparation de la saison estivale.

L’Etat a mis en place un cadre législatif «complémentaire» pour prendre en charge les catastrophes naturelles et les risques majeurs suite aux inondations de Bab El Oued en 2001, le séisme de Boumerdès en 2003 qui a défini «les grands axes de la prévention et de la gestion des risques, en définissant les types des risques majeurs en 10 domaines, dont les incendies de forêt».



L’utilisation abusive du gyrophare, sévèrement punie



A une question sur les mesures prises pour lutter contre l’utilisation anarchique des gyrophares, M. Bedoui a précisé que leur utilisation illégale est «une atteinte à la sûreté nationale et à l’ordre public», indiquant que les systèmes lumineux et sonores spéciaux ont été classés parmi «les équipements sensibles et leur acquisition est soumise à une autorisation préalable des autorités compétentes».

La détention et l’utilisation de ces systèmes «est limitée aux véhicules prioritaires d’autorité publique, à l’instar de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, des douanes outre les véhicules qui bénéficient de facilitation de passage, dont les ambulances, la protection civile, et les services des forêts», a indiqué le ministre.

Les mesures de lutte contre l’utilisation anarchique de ces équipements sont «les mêmes adoptées dans la lutte contre les infractions routières au niveau des points d’inspection relevant de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales», a précisé M. Bedoui, ajoutant que «des sanctions sont imposées aux contrevenants allant jusqu’au retrait de leur autorisation».

A. Z.

Santé et réforme hospitalière

Les résultats de l’étude sur le cancer du sein annoncés en juin

En réponse une question d’un député de la wilaya de Sétif sur les causes de la propagation du cancer du sein dans cette wilaya, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé «les résultats de l’étude sur les causes de prolifération du cancer du sein en Algérie seront annoncés au premier séminaire international sur le cancer qu’abritera Sétif en juin 2018», soulignant que l’étude qui a duré cinq ans (2011-2016) a été réalisée par des chercheurs algériens et étrangers.

S’agissant des causes de la prévalence de la maladie dans la wilaya de Sétif, M. Hasbellaoui a fait savoir que «la wilaya n’est pas classée en tête de liste au niveau national», expliquant que cette croyance était due au «développement des moyens de dépistage et à la précision du registre du cancer concernant cette région considéré comme le plus ancien du fait qu’il remonte à trente ans». M. Hasbellaoui a imputé la prolifération du cancer en Algérie, à l’instar des autres pays, à la «pollution de l’environnement, au tabagisme, au changement du mode de vie et à la vieillesse», citant les statistiques de 2015 qui font état de 42.700 nouveaux cas par an. Le ministre a estimé que ce taux était «inférieur aux taux enregistrés dans les pays développés qui varient entre 300 à 400 cas pour 100.000 habitants».

Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, le ministre a évoqué le Plan national de lutte contre le cancer (2015-2019), qui vient en application des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, rappelant que l’Etat avait «mobilisé tous les moyens matériels et humains» pour faire face à cette maladie. Concernant des mesures préventives et en application des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministre a signalé la constitution d’un réseau national d’observation au niveau de chaque wilaya pour effectuer des études d’analyse à même de renforcer les moyens de prévention. Pour ce qui est des moyens de prise en charge des malades, le premier responsable du secteur a affirmé que les conditions adéquates ont été assurées pour améliorer les soins (médicaments, chimiothérapie et radiologie), rappelant les services et les centres ayant bénéficié de ces moyens, outre le budget consacré par la pharmacie centrale aux hôpitaux à cet effet, qui, a-t-il dit, «a été quintuplé».

A une question d’un député sur la raison de l’annulation des projets, préalablement programmés dans les communes de Baraki et des Eucalyptus (Alger), M. Hasbellaoui a indiqué que ces projets ont été transférés pour la réalisation d’un grand CHU dans l’ouest de la wilaya, mais «le projet n’est pas encore lancé faute de réduction du budget de l’Etat», mettant en avant les efforts du ministère à «relancer les projets des deux communes dans la loi de 2019, y compris l’hôpital des brûlés et ce en fonction des priorités».

Il a cité, à ce propos, les polycliniques et salles de soin se trouvant au niveau de ces communes.

A une autre question d’un député de Guelma sur le retard accusé dans l’ouverture d’un établissement hospitalier spécialisé Mère et Enfant en dépit de l’achèvement des travaux depuis trois années, le ministre a indiqué que cet établissement sera mis en service durant le mois de juillet 2018.



Ressources en eau

Le taux de remplissage des barrages a dépassé les 66%

De son côté, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé que le taux de remplissage des barrages a atteint 66%, soit 4,5 milliards m3. Dans une déclaration à la presse en marge de la séance plénière, il a indiqué que le taux de remplissage des barrages a atteint 66% jusqu’à avril 2018, soit 4,5 milliards m3, permettant au secteur une gestion confortable sur plus d’une année.

Le secteur a enregistré une remobilisation des nappes phréatiques au nord et au niveau des hauts plateaux estimée à plus de 200 nappes, grâce aux récentes précipitations, permettant de répondre aux besoins du pays en matière d’eau potable et d’irrigation. Concernant la distribution d’eau potable, le ministre a indiqué que «l’année 2017 a été une année exceptionnelle en termes de températures, induisant une instabilité en matière de distribution d’eau potable à travers 30 wilayas à des niveaux différents, selon un bilan effectué par le secteur. M. Necib a fait état de l’établissement d’une feuille de route visant la généralisation de la distribution quotidienne, outre la maîtrise de l’instabilité enregistré dans 592 communes à travers 30 wilayas. Outre son renforcement par une enveloppe financière d’un montant de 31 milliards DA afin de financer le programme complémentaire d’investissement qui a été établi en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les walis, le secteur a lancé, depuis octobre 2017, plusieurs opérations d’investissements, a précisé le ministre. S’agissant de la situation de la gestion du secteur, le ministre a indiqué que 360 communes connaissant un déficit en matière d’alimentation en eau durant l’année dernière bénéficieront d’une distribution quotidienne durant le premier semestre en cours, alors que 220 communes bénéficieront de cette même opération durant le 2e semestre de l’année en cours. Il a assuré que le secteur veille à garantir une meilleure qualité d’eau qui est considérée comme «priorité extrême» puisqu’elle est liée directement à la santé du citoyen. «Il y a une organisation et un suivi permanent notamment en matière de prévention contre les maladies transmissibles via les eaux puisque aucun cas n’a été enregistré et nous sommes très satisfaits de ces résultats», a-t-il révélé.



96% de taux de raccordement aux réseaux d’assainissement à Tamanrasset



Face à l’interpellation d’un député de la région sur la question, le ministre des Ressources en eau, a indiqué que le taux de raccordement aux réseaux d’assainissement à Tamanrasset était estimé à 96%. «La longueur du réseau d’assainissement dans la wilaya de Tamanrasset est de 700 km, dont 250 km pour la commune de Tamanrasset», a précisé le ministre.

Ce réseau, destiné à l’assainissement sanitaire et à la station de traitement des eaux usées, devraient préserver la santé publique contre les épidémies et les maladies transmissibles par l’eau, notamment dans le grand Sud.

En outre, M. Necib a fait savoir que la wilaya de Tamanrasset est dotée d’une station de traitement des eaux usées d’une capacité de 40.000 m3/jour.

À une question sur les préoccupations des habitants de la région de Tighnamait (15 km du chef-lieu de wilaya), le ministre a indiqué qu’il a été procédé à l’annonce d’un avis d’appel d’offres national d’une durée de réalisation ne dépassant pas 8 mois.

Par ailleurs, la wilaya de Tamanrasset a bénéficié, en matière des ressources en eau, de nombre de projets structurants, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’instar du projet du transfert des eaux d’Aïn Salah à Tamanrasset, outre la réalisation d’infrastructures pour le stockage d’eau, l’extension des réseaux de distribution de l’eau potable et la réalisation de nouvelles stations de traitement des eaux usées.



A. Z.

Affaires religieuses

Encadrement des mosquées à travers des concours exceptionnels

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé, lors de son intervention, que son département veille à l’encadrement des mosquées, à travers l’organisation de concours exceptionnels. En réponse à la question d’un député sur le manque d’imams dans les mosquées de Jijel, M. Aïssa a fait état d’un retard dans l’opération d’encadrement, notamment depuis la crise financière en 2014, induisant une baisse du nombre d’imams bénéficiant de formation au niveau national de 1.000 à 500 annuellement. Face à ce manque et compte tenu du danger permanent que représentent les courants de l’«idéologie religieuse sectaire», les services du ministère des Affaires religieuses ont soulevé leur préoccupation au gouvernement, afin d’assurer l’encadrement des mosquées, à travers l’organisation de concours exceptionnels.

Dans ce sillage, le ministre a fait savoir qu’un travail est en cours, dans le cadre des commissions de wilaya, pour la répartition des encadreurs à travers toutes les mosquées du pays, suivant la demande afin de «mettre fin à la concentration des imams dans les grandes villes par rapport aux régions enclavées».

Par ailleurs, M. Aïssa a annoncé la réception, avant la fin de l’année en cours, «un nombre important de mosquées pôles dans les wilayas de Tébessa, Laghouat, Relizane, Mascara, Tindouf et Tipasa», ajoutant que la réalisation de ces mosquées intervient dans le cadre de «la stratégie de l’encadrement par l’État de la vie religieuse et la mise en place d’un réseau intégré supervisé par la mosquée d’Alger». Concernant les mosquées ayant bénéficié de travaux de restauration, grâce aux dons des associations et des particuliers, et accusant un retard faute de financement, le ministre a indiqué que tous les projets, dont le taux de réalisation dépasse les 75%, ont été recensés, ajoutant que les conseils de construction et d’équipement relevant des mosquées «se réuniront avant la fin du semestre en cours, pour apporter le soutien nécessaire aux parachèvement des travaux, outre l’octroi d’autorisations de collecte de dons au niveau de toutes les mosquées, selon l’ordre de priorité». Dans ce contexte, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a estimé que beaucoup d’associations religieuses «œuvrent au lancement de projets de réalisation de mosquées, dont la capacité dépasse largement le nombre de la population, ce qui empêche de finaliser sa construction et son équipement, vu le manque en ressources financières».



Transports et Travaux publics

Les projets du secteur entre études et parachèvement

Intervenant à son tour, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé que la majorité des préoccupations de son secteur ont été examinées, pour être prises en charge et parachever les différents projets en vue de les livrer dans les délais.

Dans sa réponse à une question orale relative aux projets de dédoublement de certaines voies nationales traversant la wilaya de M’sila et autres relatifs à la réalisation de trémies dans le chef-lieu de wilaya pour désengorger les routes, ainsi que l’ouverture d’une ligne ferroviaire directe reliant M’sila à Alger, et la mise en service de la liaison ferroviaire M’sila-Boughezoul-Tissemsilt, outre le projet de réouverture de l’aéroport d’Aïn Dis, le ministre a indiqué que le réseau routier à travers le territoire de la wilaya se dotera d’une route nationale N60 s’étendant sur 60,5 kilomètres reliant la ville de M’sila aux limites de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.

Quant au dédoublement du tronçon reliant Magra à Belaiba vers la wilaya de Batna (11 km), le ministre a indiqué que l’étude y afférente sera parachevée une fois l’enveloppe financière dégagée.

Dans le même contexte, M. Zaâlane a précisé que les travaux de réalisation du dédoublement de la route nationale N28, dans son tronçon reliant Belaiba à Barika (Batna), sur 17 km linéaires, ont été entamés, courant avril, avec une enveloppe de 1,4 milliards de dinars.

Concernant la route nationale N45 reliant M’sila et Boussaâda sur 70 km linéaires, le ministre a indiqué que le projet de dédoublement du tronçon reliant la région de Chellal à Ouled Sidi Brahim, sera réalisé une fois l’enveloppe financière nécessaire dégagée, affirmant que son étude était fin prête.

Pour ce qui est de la route nationale no 46 reliant Boussaâda aux limites de la wilaya de Djelfa sur 74 km, le ministre a affirmé que le tronçon reliant Boussaâda à la commune d’El-Hamel sera pris en charge dans le cadre du programme de maintenance et de réhabilitation.

Concernant le dédoublement de la route nationale no 45 dans son tronçon reliant M’sila à Bordj Bou- Arréridj sur une distance de 54 km, le ministre a affirmé que son étude a été réalisée, tandis que sa réalisation a été proposée au titre du budget de 2019. Pour le dédoublement de la route nationale no 40 reliant M’sila à Aïn El-Hadjel et Boughezoul, le ministre a souligné que l’étude concernant le tronçon reliant Bir Souid à Aïn El-Hadjel sur une distance de 50 km a été entamée, soulignant que le dédoublement du tronçon restant, reliant Aïn El-Hadjel à Boughezoul, est lié au projet de réalisation de la route des Hauts Plateaux.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le projet de la voie ferroviaire reliant M’sila à Boughezoul et Tissemsilt est en cours de réalisation, et le taux d’avancement des travaux est de 83,5 %. Le projet sera livré totalement avant la fin de 2018.

Concernant l’opération de réhabilitation de l’aéroport régional d’Aïn El-Dis (sud de la wilaya de M’sila), le ministre a indiqué que le projet a bénéficié, en 2015, d’un projet d’extension d’une enveloppe financière de 4 milliards de dinars.

Pour la réouverture de la ligne ferroviaire reliant M’sila à Alger, le ministre a indiqué que l’annulation provisoire de son exploitation est due essentiellement au manque enregistré dans les équipements du transport, en raison des pannes, affirmant que les voyages quotidiens seront relancés dans le cadre du programme annuel du transport ferroviaire pour 2018.

Répondant à une question concernant les mesures prises dans le but d’accélérer la cadence de la réalisation de la route nationale no 55 reliant la région de Silt à Tin Zaouatin, le ministre a indiqué que la réalisation du premier tronçon de cette route a été prise en charge en 2013 sur une distance de 160 km, et les travaux de réalisation sont en cours, tandis que le tronçon restant de cette route sera réalisé, une fois l’enveloppe financière disponible.

En réponse à une autre question sur la possibilité de relier la wilaya de Tissemsilt à l’autoroute Est-Ouest, le ministre a affirmé que l’étude concernant ce projet est en cours, et enregistre un taux d’avancement considérable, et la livraison est prévue à la fin du mois de juin prochain.

Synthèse :

Amel Zemouri

Habitat

Le coût de réalisation des logements

dans le Sud supérieur de 20% à celui des autres régions du pays

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé que le coût de réalisation des logements dans le sud du pays était supérieur de 20% à ceux des autres régions. Répondant aux membres de l’APN, le ministre a indiqué que le nouveau décret relatif à la réalisation des logements au Sud prévoit la réalisation de constructions répondant aux normes techniques, architecturales et fonctionnelles, en fonction des spécificités de la région, nécessitant ainsi des fonds supplémentaires. Le coût de réalisation d’un logement au Sud est estimé à 43.000 DA/m², sans compter le coût des aménagements extérieurs, contre 36.000 DA/m² dans les autres régions du territoire national, soit une différence de 20% du coût global du mètre carré. Les entreprises au Sud procèdent à la réalisation d’un logement individuel, d’une superficie bâtie de 80 à 120 m², y compris la réalisation d’une cour extérieure et des terrasses, en sus d’un autre modèle qui est les logements semi-collectifs (RDC+2), a fait savoir le ministre. Pour ce qui est des aides destinées à ces régions en matière de logement rural, elles ont été revues à la hausse, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soit de 500.000 DA entre 2002 et 2007, à 700.000 DA en 2008 et 100 millions de centimes en 2012, a encore fait savoir M. Temmar. Répondant à une autre question relative aux projets de logements préfabriqués programmés dans la wilaya d’Annaba et de leurs bénéficiaires, M. Temmar a précisé que le nombre de ces logements s’élevait à 1.440 unités individuelles réparties sur 4 sites, réalisées, au début, au profit des travailleurs du complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Selon le ministre, un dossier a été préparé en 2016 à cet effet, en vue de prendre en charge ces logements, en vue de les céder, de les supprimer ou de les réaménager, en accordant aux bénéficiaires une aide de 700.000 DA/logement, mais le dossier n’a pas été validé, faute de financements.

Le dossier sera présenté dans le cadre de la loi de finances pour 2019, a révélé le ministre, en ajoutant que son département ministériel examinera la possibilité pour les occupants de ces logements d’acquérir une autorisation de division dans le cadre de la régularisation, un permis de démolir et un permis de construire, pour pouvoir remplacer ces chalets par des logements décents, sans pour autant bénéficier de l’aide de l’État. «Nous défendrons la requête formulée par les occupants de ces logements», a-t-il poursuivi, indiquant que ce problème est similaire à celui du projet de logements au niveau de la base de vie relevant de Sonatrach dans la wilaya d’Oran. Sur un total de 1.440 logements préfabriqués que compte la wilaya d’Annaba, 1.425 sont loués, a-t-il précisé, ajoutant que 15 seulement ont été achetés par les bénéficiaires. «Le ministère lancera des concertations avec les autorités locales de la wilaya, pour examiner la situation juridique de ces logements», a-t-il dit. Par ailleurs, M. Temmar a plaidé pour la régularisation définitive de la situation des logements préfabriqués, en accordant une aide aux citoyens et des actes pour la reconstruction de leurs logements.

Conseil de la Nation

présentation de deux projets de loi sur la protection du consommateur et l’exercice des activités commerciales



Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présenté, jeudi à Alger, un exposé sur le projet de loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes, et le projet de loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales devant la commission des affaires économiques et des finances au Conseil de la nation, indique un communiqué de cette instance législative. La commission des affaires économiques et des finances au Conseil de la nation a tenu une réunion présidée par Ahmed Ouraghi, président de la commission durant laquelle le ministre du Commerce a présenté un exposé sur les dispositions contenues dans les deux projets et leurs objectifs, et ce en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, indique-t-on de même source. La séance a été marquée par «un riche débat» entre les membres de la commission et le ministre du Commerce, durant lequel les membres de la commission ont posé des questions et soumis leurs préoccupations et leurs observations concernant les dispositions contenues dans les deux projets. M. Djellab a répondu à toutes les interrogations, et apporté les éclaircissements nécessaires, selon le communiqué. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'élaboration par la commission de deux rapports préliminaires sur les deux projets à présenter aux membres du conseil, lors d'une séance plénière consacrée au débat.