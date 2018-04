Dans la LUCARNE : La CAF a surpris nos clubs

Le football africain est toujours en butte aux moyens infrastructurels qui font encore défaut. En dépit du fait que les compétitions africaines, aussi bien la Ligue des champions d’Afrique que la coupe de la CAF, sont devenues très lucratives depuis déjà quelques années, ce problème reste encore posé. Les clubs africains qui se distinguent dans leurs championnats respectifs sont en train de tout faire pour participer et ce quels que soient les conditions proposées par de telles compétitions. II y a quelques années de cela, nombreux sont les clubs qui ne voulaient pas prendre part aux compétitions de la CAF à cause de l’éloignement, du manque des moyens de transport du fait que certaines destinations ne sont pas desservies par les transporteurs, du fait qu’elles leur revenaient assez cher. Il y avait aussi le fait que le pactole qu’on peut percevoir en cas de succès final ne pouvait combler les frais occasionnés durant les déplacements des équipes vers les lieux des matches. Par conséquent, on ne peut pas dire que ces compétitions sous l’égide de la CAF n’étaient nullement prisées, puisque la désaffection était presque générale, si ce n’est la crainte d’être sanctionné en cas de retrait ou autre chose. De nos jours, la CAF, par les biais de la manne financière qu’elle fait rentrer dans ses «caisses» a fait un effort, puisqu’elle donne un très «bon pécule», 1,5 millions de dollars, pour le vainqueur et aussi les équipes qui y participent. C’est une façon directe de ne pas sortir bredouille de ces compétitions, alors qu’entre-temps vous avez dépensé énormément d’argent dans le transport et les fameuses correspondances qui vous fatiguent jusqu’à «dégoûter» carrément le football. Ce qui a surpris, ces derniers temps, nos clubs qui avaient participé à la coupe de la CAF, c’est le fait que l’institution africaine, après les matches retour des 16es de finale, leur avait intimé l’ordre de ne pas recevoir dans leurs stades de Bologhine et du 20 Août 55. L’USMA avait aussitôt saisi la direction de l’OCO, alors que le CRB a eu du mal à trouver un autre stade autre que celui où il avait l’habitude de recevoir ses adversaires. Pour l’USMA, ce changement n’a eu aucune incidence sur le résultat final de l’équipe, puisqu’elle s’est baladée devant les Nigérians du Plateau United en l’emportant sur le score de 4à0. Le CRB, par contre, et malgré le fait qu’il a joué exceptionnellement dans sa «cuisine», n’a pu passer l’écueil des Ivoiriens de l’ASEC Mimosas. Il faut admettre qu’ils sont tombés sur un «gros morceau» qui sait jouer au ballon et surtout qui a de jeunes joueurs possédant des gabarits impressionnants. Ce qui signifie, en filigrane, que le fait de jouer sur du tartan, même s’il s‘agit de son propre terrain, n’est pas toujours un gage de réussite. L’USMA a changé de stade et elle a été récompensée. Ce qui chagrine, cependant, c’est le fait que la FAF s’est pris en retard. Elle aurait dû instruire toutes les équipes participantes qu’à compter des 32es de finale, les matches de coupe d’Afrique doivent impérativement se jouer dans de grands stades. Ce qui n’a pas été le cas. On a attendu les matches retour pour que l’on daigne agir et obliger nos clubs à changer de domiciliation et cela sur demande aussi de la FAF. Tout le monde a vu que la match aller à Lagos, l’USMA a affronté le Plateau United (Nigeria) sur un petit terrain similaire à ceux des matches réservés pour le «sport et travail» chez nous. On n’a pas compris cette politique de «deux poids, deux mesures». Car, au fond, tout le monde aimerait qu’on joue dans des stades décents répondant aux exigences de la grande compétition. Ce qui ne fonctionne pas très bien demeure le fait que ce que l’on accepte pour l’un on le refuse pour l’autre. Il ne faut pas qu’il y ait de la discrimination entre les différents clubs qui animent les compétitions africaines. Ce n’est que comme cela que tout le monde peut y adhérer et appliquer à la lettre les recommandations de la CAF.

Hamid Gharbi