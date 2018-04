Abdelbasset Zaïm, président de l’USM Annaba : « On est très content »

Peut-on connaître vos impressions après le retour triomphal de l’USMAnnaba en ligue 2 et le secret de la réussite cette saison?

Aujourd’hui, je suis un homme heureux et Dieu merci, c’est le résultat d’un grand sacrifice durant toute une saison pleine d’enthousiasme avec l’encouragement du public et le soutient indéfectible du wali, Mohamed Salamani.

Après la validation officiellement de votre ticket en deuxième division, compter vous garder le staff technique et les principaux artisans de cette montée ?

A part l’entraîneur Mouassa qui est maintenu à 100%, le reste est à étudier y compris les joueurs car j’ai cravaché dur avec mes propres moyens et j’ai dépensé pas moins de 14 milliards de centimes.

Donc, d’emblée vous préparez la prochaine saison en ligue 2 ?

Tout d’abord, on fêtera l’accession le 4 mai prochain où tout le monde sera invité y compris les hauts responsables du football national et dès le lendemain je vais m’asseoir tête+à-tête avec Mouassa pour discuter de l’avenir du club.

Propos recueillis par B. G.