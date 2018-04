L’USM Annaba en Ligue 2 : Un rêve tant attendu concrétisé

L’USMAnnaba a officiellement assuré son retour en ligue professionnelle à trois journées de la fin du championnat de division nationale amateur(DNA), groupe Est. Le club de l’antique Hippone a brillamment validé son ticket en seconde division grâce à sa victoire (3-1) face au HB Chelghoum Laid et la défaite de son principal rival l’USM Khenchela (2-1) à Ain Beida devant l’USMAB local à l’issue de la 27e journée. Douze points séparent les tuniques rouges de leur poursuivant direct l’USMK. Absente au plus haut niveau pendant près de cinq ans, l’USMAn, qui vient d’accéder officiellement en Ligue deux, jouit à présent, d’un capital confiance apparemment de toute une ville, et ce après avoir raté la montée durant trois saisons d’affilées respectivement devant, la JSMSkikda, l’US Biskra et l’ASM Ain M’lila. Cette saison, s’appuyant sur une indéfectible ossature, l’entraineur Kamel Mouassa a réussi à retrouver ses sensations est parvenu à concrétiser le rêve de toute la jeunesse de la région. Ce dernier avait succédé à son collègue Sahraoui après la contre performance de l’USMAn face au CR Village Moussa(Jijel) 2-0, lors de la huitième journée de DNA. Dès qu’il a été installé à la tête de la barre technique des tuniques rouges, Mouassa a retroussé ses manches et a su comment arranger les choses en libérant cinq joueurs. Il les a remplacés par cinq autresde la catégorie des juniors. Puis, il a rapidement enlevé le doute qui avait habité l’équipe au lendemain de son échec devant le CR V M. Ensuite, il a injecté du sang neuf formant une ossature de charme. En effet, l’USMAnnaba peut compter sur une équipe possédant un collectif sans faille servi par une nouvelle génération de surdoués et encadré par des anciens chevronnés à l’Image de Maiza et Kharoubi dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 23 ans. Soutenu par un public merveilleux, l’équipe a pris confiance au fil des rencontres surtout lorsqu’elle évolue à domicile sur sa pelouse fétiche du 19 mai. Ainsi donc, les Usmistes retrouvent l’élite au grand bonheur de ses supporters issus de toute une région dans un habit qui ne la quitte jamais et qui lui sied à merveille : celui de favori au terme d’un parcours parfaitement géré ponctué par 17 matches gagnés, 8 nuls et 2 défaites seulement. Elle compte donc 59 points récoltés jusqu’à présent. Le club de l’antique Hippone remonte en division deux grâce à un travail collectif sans faille et le grand mérite revient à son président Abdelbasset Zaim et l’entraîneur Kamel Moussa sans pour autant oublier le rôle joué par le public.

B. Guetmi