AGO de la FAF : Un important rendez-vous

Il pourrait bel et bien voler la vedette aux membres du bureau exécutif, l’ex-président de la Fédération, Mohamed Raouraoua, sera présent, lundi au Centre technique de Sidi Moussa, à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire.

Une présence, qui sera certainement très attendue, après une année d’absence de la scène footballistique nationale, de cet homme qui continue de jouir d’une grande estime et d’un respect certain pour tous les efforts fournis lors de ses mandats à la tête de cette instance. Surtout si Raouraoua décide d’intervenir à propos de certains points sensibles. «En qualité de membre de droit, je serais incha’Allah présent aux travaux de la première AGO du nouveau bureau fédéral», nous a confirmé, hier, l’ancien patron du football national, avant de poursuivre, concernant une éventuelle prise de parole : «Il est possible que j’intervienne lors de cette AGO.

C’est en fonction de l’ordre du jour et des différents points qui seront exposés.» Pour rappel, les bilans moral et financier d’une année d’activité seront à l’ordre du jour de cette assemblée générale, qui s’annonce d’ores et déjà déterminante pour l’avenir du BF et du football national. Ainsi, Zetchi et son bureau devront défendre leurs bilans face aux membres de l’Assemblée générale. On s’attend à beaucoup de questions de la part des participants aux travaux de cette assemblée, notamment concernant l’aspect financier. Le président de la FAF devrait expliquer comment, en une année, la santé de la trésorerie de l’instance footballistique, alors qu’elle était au mieux après le départ de l’ancienne équipe. Aussi, le bureau fédéral sera certainement interpellé à propos de la montée de la violence dans les stades, le choix pour le moins rocambolesque des représentants de l’Algérie en Coupe arabe, qui n’a pas manqué de provoquer une rupture entre certains présidents de clubs et la maison de Dely Ibrahim, l’équipe nationale qui a perdu son lustre d’antan continue de chuter dans le classement FIFA, les indemnités de licenciement du technicien espagnol Alcaraz, le contrat de Madjer et son équipe ou encore l’abandon des projets de l’Hôtel et de l’Académie de la FAF dont les enveloppes ont été dégagées par l’ancienne équipe pourtant. Autant de questions auxquelles devra répondre Zetchi et son bureau, qui ne font désormais plus l’unanimité au sein de la famille footballistique de plus en plus divisée, après seulement une année d’exercice.

Rédha M.