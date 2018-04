Clôture de la 11e édition de JST de Sonatrach à Oran

De notre envoyé spécial à Oran :

Il est des événements qui feront date, et la tenue de la 11e édition des Journées techniques et scientifiques (JST) de Sonatrach qu’a abrité la ville d’Oran, du 12 au 18 avril, en est un, eu égard aux nombreux invités de marque représentant 27 pays, de quoi conférer à cette manifestation une dimension d’envergure internationale. L’édition en question à laquelle ont pris part quelque 1.500 participants a certifié d’une manière irréversible de l’excellence des relations qu’entretient Sonatrach avec ses différents partenaires, parmi les grandes compagnies pétrolières de renommée internationale, à l’exemple de l’Italienne Eni, l’Espagnole Cepsa, la Française Totale, ainsi que l’Américaine Schlumberger représentée par ses hauts responsables. L’événement s’est distingué en outre par la présence du ministre malien du Pétrole et des Mines, M. Tiémoko Sangaré, et d’une délégation irakienne du domaine de l’énergie.

Placée sous le haut patronage du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, cette onzième édition JST de la Sonatrach sera «inscrite à l’avenir, dans l’agenda mondial» a tenu à mettre en exergue son PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, dans son allocution de clôture, lue en son nom par un cadre du groupe. Tout au long des quatre jours qu’a duré la manifestation marquée par ailleurs par des interventions de haut niveau communiquées par des experts algériens et étrangers venus des quatre coins de la planète, les professionnels de la presse quant à eux, ont pu apprécier le profil de manager passionné et engagé au service de son pays qu’ils ont pu déceler en la personne de M. Ould Kaddour. Très à l’écoute et professionnel dans sa manière d’informer les journalistes sur les détails d’une réelle révolution qui s’opère au sein de Sonatrach et ses perspectives aussi prometteuses les unes que les autres sur la scène internationale, il ne manquera pas non plus de rendre un virant hommage au Président de la République pour tous ses efforts en faveur de la stabilité et la sécurité du pays.



Les orientations du Président Bouteflika mises en exergue



L’édition des Journées techniques et scientifiques de Sonatrach «n’aurait pu se tenir sans la stabilité et la sécurité dont jouit l’Algérie sous la gouvernance judicieuse du Président de la République» avait indiqué le PDG de Sonatrach à l’ouverture de cette manifestation. Il n’a cessé de réitérer tel un leitmotiv ce constat qu’il tient comme une conviction inébranlable. Il l’a même réaffirmé dans son discours de clôture, reconnaissant que «grâce aux orientations et décisions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et du ministère de la Défense nationale, l’Algérie est un pays sûr». « La sécurité est fondamentale dans le développement du partenariat en hydrocarbures» a-t-il indiqué précisant que «la crainte qui a fait suite à l’événement de Tiguentourine relève désormais du passé». Le parrainage de ce rendez-vous économique par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dénote de la confiance accordée à la compagnie Sonatrach en tant que «locomotive de l’économie nationale». Selon lui, «la signature de plusieurs conventions et contrats renseignent sur l’existence d’opportunités d’investissement et d’attractivité en Algérie ».

Quant aux recommandations retenues aux termes des JST, celles-ci, a t-il assuré, sont au diapason de la nouvelle dynamique mise en action au sein de Sonatrach, dont les maitres-mots sont l’investissement dans les ressources humaines, l’innovation, la recherche et le développement. Le tout obéit à la logique de rehausser la compagnie des hydrocarbures au rang d’acteur énergétique majeur au double plan, continental et international. Lors la clôture, le prix de la meilleure exposition a été par ailleurs décerné à la Direction générale de la Recherche scientifique et de Développement technologique relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En outre, des prix d’encouragement ont été attribués à deux cadres de Sonatrach, à savoir Rebbouh Karima et Draschouk Abdeldjalil. Un prix spécial a également été décerné au fils du chahid de la Glorieuse guerre de Libération nationale, Maurice Audin.

En marge des JST, une troisième édition de l’exposition «Expo Sciences 3» a été organisée avec la participation de plus de 250 entreprises pétrolières et parapétrolières, d’universités et centres de recherche. Cette manifestation économique a été

l’ occasion pour le Groupe Sonatrach de signer plusieurs conventions dont trois avec le groupe italien Eni, ainsi qu’un accord cadre avec l’Agence spatiale algérienne «ASAL » permettant une coordination avec l’utilisation des technologies spatiales en faveur notamment de l’analyse et la prise de décision. S’agissant de la possibilité d’un partenariat avec la Compagnie pétrolière américaine, EXXON Mobil, notons que le Pdg de Sonatrach affirme que «des discussions sont toujours en cours ».

