Comité Ministériel de suivi Opep - non-Opep : La 10e réunion en Algérie

Le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’Opep et non-Opep (JMMC), réuni hierà Djeddah, a décidé d’organiser sa 10e réunion en septembre prochain à Alger, a indiqué le ministère de l’Énergie, dans un communiqué.

La réunion de septembre coïncidera ainsi avec la célébration du deuxième anniversaire de l’Accord historique d’Alger visant à limiter la production pétrolière afin de relancer les prix, selon la même source. Lors de sa 8e réunion à Djeddah, tenue avec la participation du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, le JMMC a examiné les développements récents du marché pétrolier international «observant, avec satisfaction, une amélioration constante et soutenue de ses fondamentaux». Ce constat a été élaboré sur la base des rapports du Comité technique conjoint Opep et non-Opep qui s’est réuni la veille à Djeddah. Le JMMC a examiné également les niveaux de conformité des engagements de baisse de la production des pays Opep et des producteurs de pétrole non-Opep. À ce propos, le Comité a relevé «avec satisfaction» un taux de conformité record de 149 % pour le mois de mars 2018, précise le communiqué.

M. Guitouni s’entretient avec son homologue SAOUDIEN



M Guitouni s’est entretenu jeudi à Djeddah (Arabie Saoudite) avec son homologue saoudien, le ministre de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minérales, M. Khalid El Falih, en présence du Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette entrevue, les deux ministres ont examiné les relations bilatérales et discuté de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, ajoute la même source. Ils ont abordé, également, les questions examinées lors de la 8e réunion du Comité ministériel du suivi Opep-Non Opep.