Prétendu rappel de l’ambassadeur : Le MAE malien dément

Le ministère malien des Affaires étrangères a démenti l’information, véhiculée par certains médias, faisant état de rappel pour consultation de l’ambassadeur du Mali en Algérie, soutenant que le gouvernement malien continuera toujours à œuvrer au renforcement des relations d’amitié et de fraternité existant entre les deux pays.

«Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale informe l’opinion nationale et internationale que, contrairement aux informations véhiculées par un certain nombre de médias et de réseaux sociaux, il n’a jamais été question de rappel ni de l’appel en consultation de l’ambassadeur du Mali en Algérie et du consul général à Tamanrasset», a indiqué le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué rapporté par la presse malienne, hier. Le ministère a soutenu dans son texte que le gouvernement malien «continuera toujours à œuvrer au développement et au renforcement des relations d’amitié et de fraternité qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples».

Le gouvernement du Mali «remercie une fois de plus le gouvernement algérien «pour ses efforts inlassables en vue de hisser nos relations de coopération au niveau souhaité et de faire aboutir le processus de paix au Mali», a ajouté la même source. Le ministère malien a par ailleurs annoncé que, dans ce cadre, «une rencontre à laquelle prendront part l’ambassadeur du Mali en Algérie, celui de l’Algérie au Mali ainsi que le consul général du Mali à Tamanrasset se tiendra très prochainement à Bamako pour examiner routes les questions d’intérêt commun et particulièrement celles relatives à la migration et aux affaires consulaires».

La veille, l’ambassadeur du Mali en Algérie, Nany Touré, a été reçu au siège du ministère des Affaires étrangères (MAE) par le Directeur général Afrique, Sofiane Mimouni, a indiqué le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Cherif. «Dans le cadre de ses activités diplomatiques ordinaires, S.E.M. Nany Touré, ambassadeur de la République du Mali en Algérie, a été reçu, ce jour, au siège du ministère des Affaires étrangères, par Sofiane Mimouni, ambassadeur et Directeur général Afrique. L’entretien a porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement», précise M. Benali Cherif dans une déclaration à l’APS. Cette rencontre, «qui intervient au lendemain des visites effectuées en Algérie par le ministre malien de l’Energie, ainsi que la ministre malienne de la Culture, qui a pris part au 4e Salon international de la créativité auquel le Mali était l’invité d’honneur, a permis de procéder à une évaluation de la coopération bilatérale et de convenir des actions futures de nature à la dynamiser davantage», ajoute le porte-parole du MAE.