Caravane médicale militaire algéro-tunisienne : Engouement des citoyens

La caravane médicale militaire algéro-tunisienne, arrivée jeudi dans la commune de Heddada (Souk Ahras), a attiré un grand nombre de citoyens désirant bénéficier des consultations médicales dans les spécialités offertes. Lancée par le wali de Souk Ahras, Abbas Badaoui, en présence des autorités civiles et militaires, la caravane, dont l’activité s’est poursuivie hier vendredi, s’inscrit dans le cadre du programme de coopération militaire algéro-tunisienne dans le domaine de la santé militaire pour l’année 2018, selon les organisateurs. Les points de consultations ouverts à la maison d’hôtes de la commune, à la polyclinique et au centre social du Croissant rouge algérien (CRA) ont suscité un vif engouement des citoyens de Heddada ainsi que des communes voisines. Les consultations offertes sont proposées dans les diverses spécialités dont l’oncologie, ORL, cardiologie, ophtalmologie, gynécologie obstétrique et endocrinologie. Le directeur de la caravane, pour la partie algérienne, le colonel Ahmed Hemada, a souligné que cette mission médicale comprend 32 médecins algériens et tunisiens dans 15 spécialités qui proposent aux habitants de ces localités frontalières des consultations qui ne sont pas pour l’essentiel disponibles dans les structures sanitaires légères y existant. Pas moins de 3.800 consultations ont été effectuées les 13 et 14 avril courant par cette caravane au profit de citoyens tunisiens de la localité de Sakiet Sidi Youcef, a indiqué la même source, qui a précisé que des médicaments sont gracieusement remis aux malades dans le cadre de cette opération. Des tentes ont été dressées pour les besoins de l’initiative, en plus de la mise en place du matériel médical nécessaire, a indiqué encore la même source qui a fait état de l’installation à l’occasion d’une unité de dépistage précoce du cancer du sein et un atelier de sensibilisation des femmes sur cette maladie. Le colonel médecin Sonia Beibech a mis l’accent de son côté sur le niveau de coopération militaire algéro-tunisienne, estimant que la caravane permet des échanges d’expériences en matière de santé militaire entre les praticiens des deux pays et la prise en charge des malades des localités frontalières des deux côtés des frontières.