M. Mihoubi reçoit les ambassadeurs de Russie et de Grèce

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a reçu, jeudi au siège du ministère, l’ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, avec lequel il a convenu de rendre hommage à l’écrivain russe Leon Tolstoï à l’occasion de son 190e anniversaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.

L’hommage à cet écrivain russe se fera à travers «une fresque au niveau de la rue Tolstoï à Alger et l’organisation d’une rencontre littéraire sur son parcours», précise le communiqué. Les deux parties ont saisi cette occasion pour «rappeler l’excellence des relations entre l’Algérie et la Russie et la nécessité de renforcer l’échange culturel, notamment en matière de formation artistique et cinématographique», ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu l’ambassadeur grec N. E. Koutrakou, avec lequel il a convenu «de dépêcher un expert afin de s’enquérir des travaux de restauration de la statue de Ain Fouara (Sétif)».

La rencontre a permis d’examiner «la possibilité de bénéficier de l’expérience grecque en matière de restauration de sites archéologiques et d’échange d’expériences dans ce domaine», conclut le communiqué.

Journées culturelles en Serbie Du 20 au 26 avril 2018

Le ministère de la Culture et l’ambassade d’Algérie à Belgrade organisent, du 20 au 26 avril 2018, des Journées culturelles algériennes en Serbie, a annoncé hier, dans un communiqué, la représentation diplomatique algérienne en Serbie. Inscrites dans le cadre des échanges culturels entre l’Algérie et la République de Serbie, cette manifestation comporte la présentation par l’association «les Beaux-Arts» d’un concert de musique classique andalouse du patrimoine national, la projection de films algériens ainsi que l’exposition d’œuvres de l’artiste peintre Mourad Abdellaoui, détaille la même source.

A cette occasion, il sera rendu un hommage particulier à Stevan Labudovic, le caméraman ayant accompagné en Algérie les combattants algériens de la guerre de Libération nationale, décédé en novembre 2017, et ce, à travers la diffusion d’un documentaire sur son œuvre. Stevan Labudovic a continué à s’intéresser à l’Algérie indépendante en photographiant les scènes de liesse historiques ayant caractérisé la journée du 5 Juillet 1962 puis, plus tard, le quotidien des Algériens. Un précieux fonds photographique que le public algérien a pu découvrir à travers les multiples expositions qu’il a organisées en Algérie, la dernière en date remontant à mai 2015, et programmée dans le cadre des Journées culturelles serbes en Algérie. Elle donnait à découvrir près de 40 œuvres de cet artiste de la photo, dont 9 panoramiques de la ville d’Alger.

Ces journées incluront également les villes de Pozarevac et de Sombor, où sont programmés des concerts de musique, avec la collaboration de leurs municipalités, informe l’ambassade algérienne. Les premières Journées culturelles algériennes ont eu lieu en Serbie en 2013 et avaient connu un engouement du public serbe.