Algérie - Bahreïn : La coopération bilatérale dans le domaine social évoquée

La coopération bilatérale algéro-bahreïnie dans le domaine des affaires sociales a été au centre d’un entretien, jeudi à Alger, entre la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, et l’ambassadeur du Royaume de Bahreïn, Fouad Sadeq Mohammed al-Baharna, indique un communiqué du ministère. A l’occasion de cet entretien, les deux parties «ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays, notamment dans le domaine des affaires sociales, ainsi que leur volonté de consolider ces relations par la signature diligente des deux mémorandums de coopération en la matière», souligne la même source.