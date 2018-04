Algérie - Mauritanie : Renforcer la coopération judiciaire

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a passé en revue jeudi avec le président de la Cour suprême de Mauritanie, El Houcein Nagi, les moyens de renforcer et de développer la coopération entre l’Algérie et la Mauritanie, notamment dans le domaine judiciaire.

La visite du premier président de la Cour suprême de Mauritanie intervient à l’occasion de la signature d’une convention de jumelage entre les Cours suprêmes des deux pays.

Le président de la Cour suprême de Mauritanie s’est entretenu avec le premier président de la Cour suprême, Slimane Boudi, dans le cadre du programme de coopération juridique et judiciaire entre l’Algérie et la Mauritanie.