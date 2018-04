Jeux africains de la jeunesse : Les infrastructures réceptionnées le 1er juin

Dans le cadre du suivi des préparatifs des Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018) qui seront organisés dans trois mois à Alger, du 19 au 28 juillet prochain, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a effectué, jeudi, une visite de travail et d’inspection des infrastructures de la wilaya d’Alger relevant de son secteur. Le programme de visite ministérielle comprenait le Club de tennis de Bachdjarah, le Centre féminin de Ben-Aknoun, la piscine olympique de l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, les salles de sports de l’École supérieure des sciences et de technologie du sport (ESTS) et le stade d’athlétisme du complexe Mohamed-Boudiaf (Sato). Dans une déclaration à la presse en marge de sa sortie sur le terrain, le ministre a été très clair vis-à-vis des entreprises en charge de la réhabilitation des infrastructures sportives, insistant sur le fait que son département doit « réceptionner les projets avant le 1er juin, sans aucune réévaluation financière ». Le ministre, qui sait que les organisateurs de la manifestation continentale n’ont pas droit à l’erreur, précisera aux sociétés en charge de la réhabilitation des enceintes sportives que l’Algérie est dans l’obligation de «réussir les JAJ». Pour M. Hattab, cette réussite passe par «la réception des projets sportifs avant le premier juin prochain, sans parvenir à une autre réévaluation financière des sites concernés par les JAJ-2018». Le premier responsable du secteur de la jeunesse a fait savoir aux sociétés chargées de la réhabilitation que «l’Algérie a une réputation à défendre, dans la mesure où le pays a déjà organisé par le passé des événements de grande envergure très réussis». Pour réceptionner à temps les infrastructures en question, M. Hattab a fait savoir aux responsables des entreprises qu’il était indispensable «d’accentuer le rythme des travaux, même s’il faut travailler avec deux, voire trois équipes». Il rappellera à l’occasion que « le gouvernement a mobilisé tous les moyens nécessaires, notamment financiers, pour la réhabilitation des sites sportifs, afin d’être prêt le jour J». «Tout le monde doit être impliqué dans le processus de réhabilitation, à savoir la DJS, le bureau d’études et la société en charge des travaux. Vous avez 27 ouvriers sur le chantier, ce n’est pas suffisant pour livrer le projet à temps. Il faut prendre en considération l’aspect écologique dans l’utilisation des matériaux de construction», a insisté M. Hattab en direction des responsables de la société en charge de la réhabilitation de l’ESTS. Avant de se rendre à l’ESTS, le ministre a été un peu plus clair en s’adressant au représentant de la société en charge de la réhabilitation du Centre féminin de Ben-Aknoun: «Vous devez absolument accélérer la cadence des travaux de réfection de la toiture et de la mise en valeur de la piscine, de la salle de gymnastique et de la grande salle. » Par ailleurs, M. Hattab a constaté que les travaux de réhabilitation et d’équipement au niveau de la piscine olympique sont en retard. L’enveloppe financière consacrée à cette opération avoisine les 470 millions de DA. Il est utile de souligner que les pouvoirs publics ont réservé une enveloppe financière de 70 millions de dollars pour l’organisation des 3es Jeux africains de la jeunesse ainsi que la réhabilitation des infrastructures accueillant les différentes disciplines sportives inscrites au programme des jeux. Les JAJ sont une compétition qui concerne les athlètes âgés entre 14 et 18 ans. La première édition des JAJ a été organisée à Rabat au Maroc en 2010, alors que la capitale botswanaise, Gaborone, a abrité la 2e édition en 2014. Les JAJ sont une compétition internationale multisportive, qui a lieu tous les 4 ans, indépendamment des Jeux africains et organisée par l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA). Pour rappel, le pays le plus médaillé lors de la première édition est la Tunisie, alors que l’Egypte s’est classée au sommet du podium lors de la seconde édition.

Mohamed Mendaci