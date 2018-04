Projet de loi sur la santé : Pour un service public plus performant

L’Assemblée populaire nationale (APN) poursuivra ses travaux, demain, en séance plénière consacrée à la présentation et à l’examen du projet de loi de la santé, a indiqué jeudi un communiqué de l’APN. Le débat général se poursuivra jusqu’au lundi qui sera également consacré à la réponse du représentant du gouvernement. Le projet a introduit des réformes destinées à renforcer le service public de santé en le rendant plus accessible et plus performant, pour que les citoyens puissent être pris en charge dans «les meilleures conditions». Ces réformes portent plusieurs axes, dont le renforcement des droits des citoyens par la consolidation de l’accès aux soins, notamment pour les personnes atteintes de troubles mentaux et les personnes en difficulté et la mise en place de la commission de médiation et de conciliation. Il aborde aussi le développement de l’organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte, du schéma d’organisation et la planification sanitaire et le soutien du rôle du secteur privé en tant que secteur complémentaire au secteur public. Le projet se penche sur l’organisation des activités médicales qui seront du ressort et de la responsabilité du ministre chargé de la Santé et leur hiérarchisation à travers l’introduction du médecin référent et la dispensation des soins et l’hospitalisation à domicile et sur le réaménagement de l’établissement public de santé en lui conférant le statut d’établissement public à gestion spécifique. La mise en place d’un dispositif d’évaluation et d’audit des structures et d’établissements de santé à travers la création d’une agence nationale ainsi que le renforcement et l’élargissement des pouvoirs de contrôle et d’inspection sont parmi les points inscrits. A ceci s’ajoutent la consécration de la qualité de fonctionnaire pour les professionnels de santé dans les structures et établissements publics de santé et la promotion des bonnes pratiques des activités médicales et la suppression de l’activité complémentaire et/ou lucrative.

L’organisation rationnelle et équitable dans l’accomplissement de l’obligation du service civil et la modernisation du système national de santé par l’introduction d’outils de gestion modernes et des nouvelles technologies, notamment de la création de la carte électronique de santé et l’institution du dossier médical électronique du patient figurent au sein du projet. Tout comme la mise en place d’un système d’information sanitaire intégrant les données sanitaires de planification et de gestion des ressources humaines, matérielles et financières basé sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Enfin, le texte introduit un dispositif relatif à la bioéthique régissant les règles inhérentes à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humaines, à l’assistance médicale à la procréation, au don du sang et aux études cliniques.