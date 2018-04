Réussite des projets environnementaux : Le rôle du citoyen est essentiel

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé, jeudi à Chlef, le rôle «essentiel» du citoyen et l’impératif de son implication dans la réussite des projets environnementaux. «La protection de l’environnement est un acte participatif et pérenne», a déclaré la ministre dans son allocution à l’issue d’un exposé sur les projets du secteur réalisés à Chlef entre 1999 et 2018, qui lui a été présenté à la maison de l’environnement, assurant que le citoyen est un «élément essentiel» dans cette opération, au vu de son rôle dans les actions de volontariat notamment. Elle a aussi insisté sur l’impératif que les projets environnementaux répondent aux besoins et préoccupations du citoyen dans le domaine, en application, a-t-elle dit, de l’article 68 de la Constitution, qui garantit au citoyen le droit de vivre dans un environnement sain. Par ailleurs, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a appelé le citoyen à «respecter son environnement et à se réconcilier avec les valeurs de la civilisation», plaidant pour un discours religieux de dimension sociale, axé sur la promotion des valeurs de l’hygiène et de la préservation de l’environnement, entre autres. Dans un autre sillage, Mme Fatma-Zohra Zerouati a signalé l’installation, à la fin de l’année dernière, de la commission nationale pour l’adoption des plans d’aménagement du littoral, dans l’attente de son adoption par décision ministérielle, sachant que l’action de cette commission englobera la wilaya de Chlef, vu qu’il s’agit d’une wilaya du littoral algérien, avec une côte de 129 km de long.