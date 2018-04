Ouvrages d’art de l’autoroute Est-Ouest : Conformes aux normes parasismiques

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a procédé, jeudi à Blida, à l’inauguration d’un tronçon de l’autoroute Est-Ouest, situé sur la RN6, pour raccorder la nouvelle ville de Bouinan à l’autoroute, outre la mise en service du tunnel de Hammam Melouane, sur le chemin de wilaya N°61.

«Ces ouvrages seront d’une contribution certaine dans la fluidification du trafic routier au niveau de la région est de la wilaya, notamment à Bouguera et Bouinan, jusqu’à l’entrée de Chréa», a estimé M. Zaàlane dans une déclaration à la presse.

L’inauguration de ce tronçon autoroutier, de 14 km de long, pour relier la nouvelle ville de Bouinan à l’autoroute Est-Ouest va permettre aux habitants de cette ville nouvelle de Bouinan, devant accueillir à sa réalisation près de 500.000 âmes, de «rallier l’autoroute Est-Ouest, en direction d’Alger, en 15 mn», a révélé le ministre, soulignant l’impact attendu de cet ouvrage, dans le désenclavement de la zone industrielle de Baba Ali, tout en réduisant la tension sur les poids lourds, et partant, contribuer à la diminution des accidents de la route. S’exprimant sur le tunnel traversant le chemin de wilaya CW 61, au niveau de Hammam Melouane, le ministre a fait savoir que la mise en service de cet ouvrage d’art, dans cette zone de montagne, va «mettre un terme définitif aux problèmes de glissements de terrain et de sol enregistrés dans cette région en saison hivernale, en causant fermetures de route et isolement des populations». Le ministre des Travaux publics et des Transports s’est félicité, à l’occasion, de la réalisation de cet ouvrage, auquel il a été affecté une enveloppe de 190 milliards de centimes, sur cet itinéraire routier, qualifié de «point noir», tout en se disant «fier» qu’il ait été réalisé par une entreprise algérienne (Cosider) et des compétences à 100% algériennes, preuve, selon lui, que «désormais nous sommes capables de maîtriser les technologies des projets des travaux publics (tunnels, voie ferrée, métro, routes)». M. Zaàlane a, aussi, assuré que tous les projets du secteur (ouvrages d’art multiples et routes) ont été réalisés en conformité avec les normes parasismiques en vigueur. Un exposé sur le projet de raccordement de la nouvelle ville de Bouinan à l’autoroute Est-Ouest, en passant par le CW 114, pour relier, également, les régions de Tapante (Bouinan) et Baba Ali, à Alger, a été présenté au ministre, à l’occasion. Selon les données fournies sur place, la wilaya de Blida compte 44 projets actuellement en réalisation dans le secteur des travaux publics, pour une enveloppe globale de 36 milliards de dinars, et parmi lesquels 22 sont en voie d’achèvement. Le ministre a aussi procédé à la mise en service de la section d’autoroute Ouzera-Berrouaghia sud, d’un linéaire de 22 km. «L’ouverture à la circulation de cette section d’autoroute vient renforcer les acquis accomplis par l’Algérie en matière d’infrastructures routières», a déclaré M. Zaâlane, mettant en avant l’évolution «remarquable» enregistrée dans ce domaine, avec plus de 6.000 km d’autoroute inventoriés actuellement contre 600 km en 1999.

Abordant la complexité du projet de modernisation de l’axe Chiffa-Berrouaghia, qui s’étend sur un linéaire de 53 km, le ministre a révélé que près du tiers du nouveau tracé, soit 17 km, est constitué d’ouvrages d’art et de tunnels, situé dans un relief très accidenté.

«En dépit des obstacles, le projet avance à un rythme très satisfaisant», a-t-il relevé. La qualifiant de «véritable autoroute de montagne», M. Zaâlane a annoncé que la section Chiffa-Berrouaghia sera livrée, «dans sa totalité», au début de l’année 2019. Il a assuré que l’entrée en service de l’intégralité de ce projet va garantir une desserte rapide entre le Nord du pays et sept importantes wilayas du Sud, parmi lesquelles Tamanrasset, Ghardaïa et Laghouat.