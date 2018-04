Tamanrasset

Reddition d’un responsable d’une des organisations terroristes au Sahel



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un dangereux terroriste responsable d'une des organisations terroristes au Sahel, s'est rendu, hier, aux autorités militaires à Tamanrasset /6e RM. Il s'agit du nommé Laarbi Khelifa, dit «Abou Ayoub» qui avait rallié les groupes terroristes en 2010. Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions», précise la même source. «À cette occasion, le ministère de la Défense nationale lance, une autre fois, un appel aux autres terroristes pour qu'ils saisissent l'opportunité de bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l'instar de ceux qui se sont rendus aux autorités sécuritaires", conclut le MDN.



Trois terroristes capturés à Jijel



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, hier Ain Loubna / Ziama Mansouria -Jijel / 5eRM, trois terroristes, indique la même source.

Il s'agit du dangereux terroriste H. Abdelhakim dit «Abdelnassir Djamel», qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, du terroriste M. Arezki, dit «Ami Saïd», qui a rallié les groupes terroristes en 2002 et du terroriste A. Hichem, dit «Mouaad», qui a rallié les groupes terroristes en 2017, précise la même source.

Cette opération, toujours en cours, «a permis de récupérer trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs et 155 balles, une paire de jumelles et trois téléphones portables», ajoute le MDN.

«Cette opération s’inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos Forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme, et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l’ensemble du territoire national».



Découverte d’un pistolet-mitrailleur à Bordj Badji Mokhtar

Suite à une patrouille menée à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), le 18 avril 2018, un détachement de l’ANP a découvert un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs et une quantité de munition, précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a saisi à In Guezzam (6e RM), deux véhicules tout-terrain, 2.725 tonnes de denrées alimentaires et un appareil de détection de métaux, tandis que des Garde-côtes ont intercepté à Oran (2e RM) et Annaba (5e RM) 66.9 kilogrammes de kif traité». Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont appréhendé à Tlemcen

(2e RM), 63 immigrants clandestins de différentes nationalités alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 12 personnes à EL-Tarf (5e RM)».



Démantèlement d’un atelier de fabrication d’armes à Sétif

Les éléments de la Section de recherche relevant de la Gendarmerie nationale de Sétif ont procédé à la saisie de 4 pistolets artisanaux, au démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication d'armes et de munitions et à l'arrestation de deux individus, a-t-on appris jeudi du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GTGN). Suite à l'exploitation des informations faisant état de l'existence d'un atelier clandestin de fabrication d'armes artisanales et de munitions, un mis en cause a été appréhendé en possession de quatre pistolets artisanaux, précise la même source.

Les enquêtes ont permis l'arrestation du deuxième suspect. Le troisième a été identifié mais toujours en fuite. La perquisition du domicile d'un mis en cause a permis de découvrir un atelier clandestin et la saisie de différents équipements utilisés dans la fabrication d'armes et munitions. Après application des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal d'Ain Azal qui a ordonné leur détention dans l’établissement de rééducation et de réadaptation de Sétif, conclut le communiqué.

Illizi : Une cache d’armes découverte près de la frontière

«Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, hier, près de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel Nord-Est in Amenas /4e RM, dans la zone de Tarat/Illizi, une cache contenant une quantité d’armes et un lot de munitions», indique un communiqué du MDN. Cette cache d’armes contenait : 1 fusil mitrailleur de type FM, 1 fusil à lunette, 2 pistolet-mitrailleurs de type kalachnikov, 2 roquettes d’hélicoptère anti-char, 208 cartouches de différents calibres 3 chargeurs de munitions. «Cette opération, venant s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l’Armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays», souligne la même source.