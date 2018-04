ÉCLAIRAGE : Reconnaissance

Il y a 38 ans a eu lieu ce que l’histoire désigne, depuis, Printemps berbère. On peut remonter au 10 mars 1980, à l’interdiction de la conférence que prévoyait de donner le romancier et anthropologue Mouloud Mammeri à l'université de Tizi-Ouzou, sur la poésie berbère pour évoquer ce déclencheur qui va faire sortir dans la rue une vieille revendication confinée jusqu’alors dans la sphère académique et les espaces feutrés aux formulations allusives du politique. Après l’unanimisme nécessaire de l’après-indépendance pour éviter les pièges que plus d’un siècle et quart de domination des esprits à semé dans le corps social, la société était arrivée à une phase historique où elle se devait de rencontrer et fusionner avec une dimension essentielle de son ethos. La berbérité en tant que socle de son algérianité amendée, enrichie par son arabité et islamité. Une reconnaissance venue à la suite d’une longue lutte qui avait ce mérite de prouver que cette langue et culture étaient enracinées dans notre mémoire collective ne serait-ce que par le fait qu’elles aient survécu à toutes les tentatives d’effacement. Un Haut commissariat à l'amazighité (HCA) a été institué depuis 1995. Sa mission : soutenir académiquement et administrativement l'enseignement de tamazight. L’année suivante le tamazight est reconnue dans la Constitution comme composante de l’identité nationale aux côtés de l’arabité et de l’islamité tandis qu’un journal télévisé en langue amazighe est assuré depuis une vingtaine d’années. Régulièrement, touche après touche, d’autres actions sont entreprises pour appuyer cette démarche. Une chaîne de télévision, une station radio dans cette langue ainsi que son enseignement dans le primaire et le secondaire quasiment partout dans les établissements scolaires. Son officialisation est un fait politique établi (constitutionnalisée en 2002 en tant que langue nationale et officielle dans la Constitution amendée de février 2016), tandis que le projet de loi pour instituer Yennayer comme fête officielle est sur le bureau de l’APN . Cette langue se trouve aujourd’hui face à un autre défi, celui-là concerne l’aspect académique pour que cette langue ne soit pas emportée par la déferlante des langues mondiales qui effacent sur leur passage les expressions «locales». «Notre pays demeure exposé à la déferlante civilisation occidentale sur le monde d'aujourd'hui. Une civilisation qui nous met devant un double défi, à savoir réussir l'acquisition du savoir et les moyens de développement économique et technique par nos générations montantes et maintenir l'attachement de notre société, tout entière, à ses références spirituelles et civilisationnelles authentiques», a récemment déclaré le Président Bouteflika. La langue amazighe, dont les racines sont millénaires, se décline sous quatre expressions (kabyle, chaoui, mozabite, zénète) qu’il faut désormais enrichir pour éviter le piège de l’enfermement, de l’appauvrissement et de la négation de parties au détriment d’une autre.

M. K.