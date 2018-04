Célébration du printemps amazigh : Les décisions historiques du président en faveur de Tamazight

Les différentes activités programmées pour la célébration du Mois du patrimoine interviennent dans un contexte singulier, cette année, du fait de l’officialisation de Yennayer, désormais fête nationale chômée et payée, et également de la langue amazighe depuis maintenant deux bonnes années, a précisé la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane, dans son allocution d’ouverture de ces festivités à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de la ville des Genêts, qui s’est parée, à l’occasion de la commémoration du 38e anniversaire du Printemps amazigh, de ses plus beaux atours, aux couleurs de l’Algérie.





La thématique choisie pour la célébration de ce mois du patrimoine, à savoir « Le patrimoine culturel, un héritage ancestral et un partage commun », s’inscrit également dans un thème global arrêté pour la commémoration du 38e anniversaire du printemps amazigh « 20 avril 1980, une date pour l’identité et la mémoire algériennes », a aussi fait savoir la directrice de la culture, en rappelant que la sensibilisation et le captage de l’attention du large public et des jeunes générations est l’objectif tracé par le secteur de la culture, afin « de mettre en avant l’importance de notre histoire et de notre identité ». Nabila Goumeziane a, en outre, souligné que le slogan choisi cette année pour la célébration du mois du patrimoine, à savoir « Mon patrimoine, mon devenir », « vient précisément en appoint afin de mettre en relief la valeur de la connaissance et de la reconnaissance des richesses patrimoniales et l’importance de leur transmission aux plus jeunes, afin que la construction de notre avenir se fasse suivant les principes d’un développement durable ». L’oratrice a tenu aussi à mettre en exergue les deux décisions historiques du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à savoir, la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle et l’institutionnalisation de Yennayer journée nationale fériée chômée et payée, qui permettent, a-t-elle expliqué, « à l’amazighité d’être aujourd’hui un des fondements de l’identité nationale ». « La reconnaissance de l’officialité de cette composante de la personnalité algérienne est un prélude à la réhabilitation de cette langue, de cette culture et de tout le patrimoine ancestral qu’elles véhiculent », a-t-elle également tenu à souligner. Elle a, par ailleurs, profité de cette occasion de célébration du mois du patrimoine culturel intervenant en pleines festivités commémoratives du 38e anniversaire de Tafsut Imazighen pour rendre hommage à l’ensemble des martyrs de la cause nationale et à tous les militants de la cause amazighe, ainsi qu’à tous ceux qui œuvrent pour la pérennité de notre patrimoine culturel, à savoir toutes les personnalités culturelles et historiques. Un riche programme a été tracé par la direction de la Culture pour célébrer ce mois du patrimoine culturel coïncidant avec la commémoration des événements du 20 avril 1980, date considérée comme prélude à la réappropriation par le peuple algérien de son identité et sa culture millénaires, à savoir tamazight. Ainsi, de riches expositions portant sur les richesses culturelles et du patrimoine de la wilaya de Tizi-Ouzou et la chronologie des événements du printemps amazigh sont abritées par le hall de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, où sont également programmées plusieurs conférences traitant des différentes facettes de la culture nationale amazighe, des différentes étapes de la prise en charge de la culture et la langue amazighes qu’animeront des spécialistes dans la culture et le patrimoine national et des acteurs de la revendication identitaire, depuis le mouvement national jusqu’à nos jours. Des pièces théâtrales et des projections de films traitant de l’identité et des militants nationalistes, comme Krim Belkacem, sont aussi au menu de ces festivités commémoratives du mois du patrimoine et de Tafsut Imazighen. Toutes les activités tracées en cette occasion sont destinées à tous les citoyens, et essentiellement aux jeunes, afin de leur faire découvrir leur patrimoine et l’utilité de sa sauvegarde dans le présent mais surtout pour l’avenir, par le biais de sorties pédagogiques dans divers musées à travers le pays, ainsi que les sites archéologiques de notre wilaya, nous a indiqué la directrice locale de la culture qui a, par ailleurs, tenu à honorer le mouvement associatif de la wilaya qui «entreprend des actions culturelles louables et travaille activement pour la préservation et la promotion de notre culture ». Pour rappel, des sessions de formation au profit des associations ont été assurées par nos services en collaboration avec le Centre national des recherches préhistoriques, archéologiques et historiques, afin de donner l’opportunité à toutes les associations qui activent dans les domaines de la culture et de l’histoire d’avoir des éléments de base sur la gestion de projet mais également sur le patrimoine culturel immatériel (PCI) qui constitue la base de toutes les potentialités patrimoniales, et qui doit être inventorié afin de garantir le travail de mémoire.

Belkacem Adrar



Yennayer, fête nationale

Le projet de loi devant la commission de l’APN



Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a présenté, jeudi devant la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN) en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, le projet de loi définissant la liste des fêtes nationales, indique un communiqué de l'APN. Après avoir passé en revue les principaux amendements introduits à la liste des fêtes officielles en Algérie depuis l'indépendance, le ministre a précisé que le projet de loi stipule l'adoption de "Amenzu n yennayer" qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année comme fête nationale et journée chômée payée. «Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré, à jamais, la liaison du peuple algérien avec la langue amazighe comme langue nationale et officielle», a souligné M. Zemali, mettant en avant que «ce texte intervient pour renforcer les fondements de l'identité nationale, à savoir l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité outre la réconciliation nationale». Mettant en exergue que «la célébration du premier Yennayer de chaque année est susceptible de consolider les liens et la continuité de l'Histoire amazighe qui remonte à 950 ans Avant J. C.» et «rappellera aux générations montantes les hauts faits de leurs aïeuls». A l'issue de cette présentation, les membres de la commission ont salué cette décision historique du Président de la République qui a voulu consacrer les valeurs nationales, à la demande de tous les Algériens.



Une identité commune à tous les Algériens

La consécration de l’amazigh comme langue nationale et officielle — un fondement pour lequel des générations se sont consacrées et ont lutté, depuis le mouvement nationaliste jusqu’au moment de la reconnaissance de cette culture millénaire du peuple algérien — est là une décision sage, courageuse et historique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika,

qui cimentera davantage l’unité nationale du peuple algérien qui a accueilli

avec soulagement cette décision, le réconciliant avec son identité millénaire.



La célébration du 38e anniversaire du printemps amazigh s’est déroulée, cette année, dans le recueillement et la liesse populaires, à travers l’ensemble des localités de la wilaya de Tizi Ouzou, dont le chef-lieu s’est paré en cette occasion de ses plus beaux atours aux multiples couleurs de la culture et identité nationales. Comme lors du précédent anniversaire, la commémoration de ce 38e anniversaire des événements du 20 avril 1980, «une action qui a libéré les consciences et ouvert de nouveaux horizons pour les luttes démocratiques et identitaires dans notre pays», a été cette fois-ci encore marquée par de grandioses manifestations de joie, de recueillement et d’hommages à tous les militants de la cause identitaire nationale qui se sont sacrifiés durant des années pour la reconnaissance de l’un des piliers de la culture et identité nationales, à savoir tamazight, une identité commune à tous les Algériens, au même titre que l’arabe et l’islam.

La consécration de l’amazigh comme langue nationale et officielle, un fondement pour lequel des générations se sont consacrées et ont lutté, depuis le mouvement nationaliste jusqu’au moment de la reconnaissance de cette culture millénaire du peuple algérien, est là une décision sage, courageuse et historique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui cimentera davantage l’unité nationale du peuple algérien, qui a accueilli avec soulagement cette décision, le réconciliant avec son identité millénaire.

L’institutionnalisation de Yennayer comme journée nationale fériée, chômée et payée, à partir de cette année 2018, est venue renforcer davantage ce processus de réappropriation identitaire dans notre pays, enclenché d’une manière effective et concrète par le Président de la République, déterminé à réconcilier le peuple avec son identité millénaire, et l’immuniser contre toute tentative et tentation de division et de déstabilisation. Grâce à ces historiques et courageuses décisions du Président en faveur de tamazight, cette dernière est désormais unanimement adoptée par les Algériens et Algériennes, et la nécessité de sa promotion et prise en charge effective n’est plus la revendication exclusive des militants seulement, mais elle est devenue aussi une quête consensuelle de tout le peuple algérien.

La commémoration de cette date importante dans l’histoire contemporaine nationale constitue également un moment approprié pour rendre de vibrants hommages aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés, certains au prix de leur vie, particulièrement les victimes des événements du printemps 2001, pour la reconnaissance de cet élément indissociable de l’identité nationale. Durant ces deux dernières années, la célébration de Tafsut Imazighen revêt un caractère particulier, du fait du passage de notre identité du stade de la revendication, à celui de la consécration effective, avec la constitutionnalisation de l’amazigh langue et culture nationales qui ont survécu depuis des millénaires, l’institutionnalisation de Yennayer et l’Académie de langue amazighe, qui est en phase de création.



Pleine consécration

de la culture nationale



La pleine consécration de cette culture nationale amazighe est, de l’avis de la majorité de militants et de chercheurs, venue pour conforter le socle identitaire de l’Algérie. Tamazight, consacrée, depuis le mois de février de l’année 2016, langue nationale et officielle dans la nouvelle Loi fondamentale, est une décision sage et juste ayant mis fin à plusieurs années d’injustice qu’a subie la culture amazighe, estiment ces militants, en soulignant l’urgence de la création de l’Académie de langue amazighe, comme stipulé dans la Constitution du pays, pour enclencher le processus de mise en œuvre de sa promotion et de son développement.

Les avis convergent tous sur l’impérative nécessité de mobiliser tout le peuple algérien afin de reconstruire et de renforcer son unité et son intégrité territoriale, par-delà les différences et la diversité culturelle qui ne peuvent que se compléter et s’enrichir davantage et mutuellement. La conjugaison des efforts, la clairvoyance des actions, le travail et la recherche… sont, entre autres, les voies et moyens à même de permettre de relever les défis induits par cette décision d’officialisation de tamazight comme langue nationale et officielle, s’accordent à faire savoir encore les spécialistes et universitaires.

Dès lors que tamazight est consacrée langue nationale et officielle, son enseignement est assuré à travers 38 wilayas, et Yennayer consacré fête nationale, il est désormais temps de l’extraire du registre de l’exploitation politicienne, et de l’inscrire dans celui du travail académique et universitaire, afin de permettre sa rapide promotion pour occuper la place qui devrait être la sienne dans les institutions de la République et dans tous les domaines d’activité, telle est la synthèse de la majorité des intervenants dans les différentes conférences organisées dans le cadre des manifestations commémoratives de ce 38e anniversaire du printemps amazigh, initiées par différentes directions de la wilaya de Tizi Ouzou, en étroite collaboration avec le mouvement associatif, l’université Mouloud-Mammeri et tant d’autres établissements rattachés aux directions de la culture et de la jeunesse et des sports, deux directions chevilles ouvrières de ces grandioses festivités.

«Les partis politiques n’ont rien à faire pour tamazight, par contre les académiciens ont beaucoup à faire au profit de cette langue. Ces académiciens auront bientôt tous les moyens, financiers, matériels et humains, pour mener à bien leur mission dans le cadre de cette académie de l’amazigh qui sera créée incessamment», a répété, tel un leitmotiv, la population locale, qui fêtait, depuis samedi dernier, dans la communion la plus parfaite, le 38e anniversaire du printemps amazigh.

Bel. Adrar



Constitutionnalisation de L’amazigh

Un socle pour l’équilibre et la stabilité…



Beaucoup sans doute a été fait et énormément reste à faire aussi pour matérialiser cette perspective assignée par l’artisan de la paix dans son action qui, au-delà des efforts fournis dans le domaine de l’équipement et de la modernisation du pays et traduits par la réalisation d’imposantes infrastructures, s’inscrit dans le temps et l’espace à l’effet d’enraciner une culture. La culture des valeurs, ou tout bonnement l’Algérie des valeurs pour aborder sereinement les tâches d’édification et de développement, répondre aux attentes des populations et faire face à tous les courants des contextes et des conjonctures. Peu perceptible éventuellement devant la spécificité des actes accomplis durant des années et le poids de l’héritage d’une crise multidimensionnelle, les progrès accomplis restent conséquents dans, entre autres, la réactualisation d’une réglementation soumise désormais au respect et à l’observation des notions de l’Etat de droit et des droits de l’homme.

Des notions guidant depuis le fonctionnement et la gestion des institutions de la République et conditionnant même le comportement du commun de leurs représentants.

Un travail pédagogique fut mené à la suite de l’initiation ou de la mise en œuvre de la démarche de réconciliation nationale intervenue à propos, tel un traitement de choc à un mal ayant secoué les fondements de l’existence d’une nation, pour permettre de renouer graduellement avec des repères et des marques d’authenticité d’un pays fort par la solidarité et l’union de son peuple. Une union justement, une solidarité et des sacrifices à l’origine de sa libération et de son indépendance. Et cette adaptation d’une législation aux nouvelles données économiques et sociales seulement d’un pays en mutation s’avéra aux yeux d’un architecte soucieux de la perfection de l’œuvre insuffisante sans une refonte profonde et totale de la loi suprême qui est la Constitution… Une révision de la Constitution pour définir les constances de la nation et prémunir le pays de tous les risques, les dangers et les déviations. Absolument, la constitutionnalisation de l’amazighité a été cette autre étape dans la définition des paramètres ou éléments d’identité

d’une nation fière de la richesse de son patrimoine historique et de ses origines berbères, digne de son arabité et attachée fortement à sa religion sacrée qui est l’islam. L’islam de la paix, de la solidarité de l’union et de la tolérance. Un grand acquis a été sans doute remporté au gré de cette nouvelle ère qui a eu la particularité de mettre en évidence ou en avant les valeurs universelles avant toute entreprise. Un véritable retour aux sources a été opéré pour consolider les assises du pays, définir définitivement les constances d’une nation et se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire la réalisation d’une économie performante reposant sur les ressources et potentialités nationales existantes. C’est là, le défi majeur à relever…

Point donc de surenchère pour que cette amazighité soit la propriété de toute une nation dont les générations montantes se sont lancées déjà dans les cycles de son enseignement pédagogique et de la maîtrise de son riche vocabulaire. Diversité et richesse se conjuguent aujourd’hui pour permettre à la nation de retrouver sa splendeur et sa dimension. Tout simplement, les bienfaits d’une œuvre aux incidences certaines sur la promotion citoyenne et l’épanouissement de l’être.

L’autre fait marquant de cette nouvelle Constitution concerne immanquablement la consécration des droits politiques de la femme ouvrant la voie à cette couche sociale de graviter les échelons, d’imposer une présence et d’influer sur le cours de l’actualité

nationale. L’émancipation de la femme tient toute sa signification même si un chemin reste à parcourir. Se solidariser et se rassembler, s’unir et raffermir des liens, luttés contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation et autres tendances au rapprochement s’assimilent à des motivations premières ayant guidé l’élaboration de la rédaction de cette loi suprême du pays dans sa nouvelle mouture qui reste conforme à un esprit de légalité et répond aux aspirations profonde d’une nation.

Grand est le mérite du promoteur de cette approche futuriste….

A. Bellaha

Boumerdès

Institution d’un prix annuel dédié à la culture



Le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, a annoncé jeudi dernier à Boumerdès l’institution d’un prix annuel, par la wilaya, qui sera dédié à la culture amazighe. "Une réflexion est en cours pour ‘‘clarifier et faire mûrir’’ l'idée de création d’un prix annuel dédié à tout ce qui gravite autour de la culture, l’art et les coutumes amazighs", a indiqué à l’APS le wali, en marge des festivités du printemps amazigh, abritées par la maison de la culture Rachid-Mimouni. Ce prix, ouvert à tous les porteurs d’initiatives dans ce domaine, relevant du mouvement associatif et de la société civile, sera remis au lauréat "le 1er janvier de chaque année", a-t-il ajouté. La valeur ou montant couronnant ce prix, de même que les conditions pour y participer seront "ultérieurement fixés par des experts du domaine", a relevé le wali.

Ce nouveau prix, qui vise la promotion de la culture et du patrimoine amazighs, vient s’ajouter à d’autres prix institués, dernièrement par la wilaya de Boumerdès, dans divers domaines pour encourager la créativité, les bonnes initiatives et l’innovation dans la société. Il s’agit du prix de la "meilleure école primaire" de la wilaya, remis le 16 avril de chaque année (journée du Savoir), le prix du "meilleur village", remis le 19 mars (journée de la Victoire), le prix de la "meilleure cité " remis le 1er mai (journée des Travailleurs), et le prix de la "meilleure plage" de la wilaya, remis au lancement de la saison estivale. Ces festivités de célébration du printemps amazigh qui se poursuivront une semaine durant englobent nombre d’expositions mettant en relief le patrimoine culturel amazigh, à l’instar des bijoux, la poterie, les habits traditionnels et la sculpture sur bois.

Une tente traditionnelle, montée au niveau du hall de la maison de la culture, abrite divers plats et gâteaux traditionnels du terroir amazigh. Une exposition de livres, d’arts plastiques et de toiles avec des symboles en tifinagh, des déclamations poétiques en tamazight et des exhibitions folkloriques sont également organisées à l’occasion. (APS)

BÉJAÏA



plusieurs activités culturelles, scientifiques et sportives







La commémoration du trente-huitième anniversaire du printemps berbère qui coïncide avec le 20 avril a été marquée dans la wilaya de Bejaia par plusieurs activités culturelles, scientifiques et sportives. Les directions de la culture et de la jeunesse et des sports ont élaboré un programme d’activités qui a débuté le 16 avril (journée du Savoir), et qui s’étale jusqu’au 20 avril. Ainsi, l’université de Bejaia et l’APC de Bejaia ont organisé au niveau de la maison de la culture un colloque national sur l’enseignement de tamazight. Le chef-lieu de wilaya, la ville de Bejaia, a abrité la 15e édition du semi-marathon du printemps berbère avec la participation de plusieurs wilayas du pays. Les établissements scolaires ont organisé des concours interécoles alors que la maison de la culture a abrité une grande exposition d’objets, habits et bijoux traditionnels. Le grand hall de cette institution a été le rendez-vous des lecteurs avec une exposition-vente de livres et des conférences-débats sur la langue amazighe.

Par ailleurs, un grand défilé, qui s’est ébranlé de l’esplanade de la maison culture, a emprunté la principale artère de la ville jusqu’à la place du défunt Saïd Mekbel. Les étudiants de l’université Abderrahmane-Mira ont improvisé une marche du campus de Targua Ouzemour jusqu’à la place Mekbel, où plusieurs intervenants ont mis en relief l’importance de cet évènement qui intervient cette année avec la constitutionnalisation de la langue amazighe en tant que langue nationale et officielle et qui est enseigné dans 38 wilayas du pays.

M. Laouer

Centre national pédagogique et linguistique de l’enseignement de L’amazigh

Un défi académique

La constitutionnalisation de la langue amazighe, en tant que langue nationale et officielle place désormais l’Algérie face au défi académique pour la concrétisation de ce statut, ont soutenu des spécialistes, à la veille de la célébration de la date anniversaire du Printemps amazigh, le 20 avril 1980.

Le professeur des sciences du langage et de tautologie et directeur du Centre national pédagogique et linguistique de l'enseignement de tamazight (CNPLET), Dourari Abderezak, a souligné que cette avancée "nous met aujourd’hui devant des défis qui se posent (....) aux chercheurs, appelés à prendre entièrement leurs responsabilités pour faire un travail dans le cadre de ‘‘théories scientifiques et méthodes qualitatives’’ pour son enseignement". Selon M. Dourari, il est nécessaire de faire un travail de "normalisation" de la langue qui lui permettra "d'intégrer les différentes institutions de l’Etat et de la société". Ce travail de recherche, a-t-il soutenu, se fera évidemment autour de la future académie de langue amazighe qui, a-t-il souhaité, sera adossée à une loi qui donnera à cette institution la latitude de faire "réellement de la recherche scientifique et de fonctionner comme référence dans le domaine". L’un des défis les plus importants qui se posent actuellement à la communauté scientifique est d’éviter de tomber dans le "piège" de la standardisation des différentes variétés (kabyle, chaoui, mozabite, zénète) de tamazight pour créer une "langue unifiée qui ne sera comprise ni parlée par personne", a mis en garde ce même chercheur. "L’Algérie compte deux langues maternelles que sont “l’arabe algérien” et tamazight (avec ses différentes variantes), et il n’est pas normal qu’une langue puisse empiéter sur l’autre, ou de créer une langue artificielle qui sera imposée puisque chaque région de notre pays a sa variété particulière qui est sa langue maternelle et à laquelle elle est attachée", a indiqué Pr Dourari pour qui "il ne faut donc pas bousculer les situations géolectales et géoculturelles".



Une langue s’écrit avec ses propres caractères

Abordant la question de la graphie à adopter pour la transcription de tamazight, le chercheur au Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), Yacine Sidi Salah, a indiqué à l’APS qu’"une langue s’écrit avec ses propres caractères". Ce chercheur, qui étudie les transcriptions libyques sur les stèles et autres site naturels, s’est interrogé pourquoi ce problème de transcription ne s’est pas posé pour les autres langues enseignées en Algérie.

Selon lui, "l’enseignement de tamazight doit se faire en tifinagh et libre ensuite aux chercheurs d’utiliser la graphie qui leur convient (latine ou arabe)".

Abordant les recherches sur les inscriptions libyques, M. Sidi Salah a regretté le "peu d’intérêt" des linguistes aux inscriptions rupestres les considérant comme une représentation préhistorique qui relève de la discipline de la préhistoire.

Ces travaux sur le libyque peuvent être utiles si on arrive à les réunir dans des centres de recherches et laboratoires spécialisés en linguistique amazighe qui restent à créer et qui auront à encadrer et à former des équipes de recherche pluridisciplinaires (linguistes, socio-linguiste, archéologues, historiens des épigraphistes). La création de ces laboratoires apportera un "plus" pour l’Académie de langue amazighe, a-t-il soutenu.

Rendant un hommage souligné à un des précurseurs de la langue amazighe, Mouloud Mammeri, M. Dourari a observé que ce romancier et anthropologue a fait une œuvre "militante" pour attirer l’attention sur le fait que "la berbérité est le socle sur lequel est bâti l’Algérianité". Il a estimé que l'œuvre anthropologique et littéraire de Mammeri est à "saluer de manière très particulière", mais son œuvre linguistique, par contre, pose problème du fait que lui-même n’était pas linguiste et concédait qu’il a fait une œuvre de pionnier et que c’est aux autres spécialistes d’améliorer son travail.

C’est à partir des années 1990 que le processus de reconnaissance officielle de tamazight, langue, culture et identité, a marqué ses premiers balbutiements, d’abord avec l’ouverture des départements de langue et culture amazighes à l’université de Tizi-Ouzou en 1990 puis à Bejaia, en 1992, qui formaient en poste-graduation, permettant à la recherche de se développer, à proposer des thèses et des mémoires sur la langue, la culture et la société, produisant une grande documentation en matière de recherche.

Durant cette phase de reconnaissance officielle, M. Dourari rappelle la période "qualitative" qui a débuté dans les années 2000 avec la constitutionnalisation en 2002 de tamazight langue nationale pour devenir officielle dans la Constitution amendée de février 2016. "Ces deux phases sont déterminantes parce que tamazight est définitivement rentrée par la grande porte dans la culture algérienne, et l’Etat, après l’officialisation de tamazight et l’intégration de Yennayer, jour du nouvel an amazigh, dans le calendrier des fêtes nationales chômées et payées, s’est réconcilié avec son identité maghrébine-amazighe", a-t-il conclu. (APS)



Ouverture du « Printemps du cinéma amazigh »

Signature d’une convention entre le HCA et l’APC d’Alger-Centre

À l’occasion de la deuxième édition du Printemps du cinéma amazigh (19-21 avril), ouvert jeudi à la salle Omar-El-Khayyam (ex-Debussy) à Alger-Centre, une convention de partenariat a été signée entre le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), et le président de l’Assemblée populaire communale d’Alger-Centre.

L’occasion a été donnée, de prime abord, d’inaugurer le fronton en tifinagh de la salle de cinéma El-Khayyam. Un engagement de l’APC d’Alger-Centre, qui récidive quelques semaines après avoir inscrit les lettres tifinagh à l'entrée de plusieurs édifices, comme la salle de cinéma Chabab (ex-Casino), le siège de l’APC d’Alger-Centre ou encore le siège de la wilaya d’Alger. Cette convention entre les deux parties vise à mettre au service du HCA, l’exploitation des salles de spectacles de la commune pour la tenue de pièces de théâtre, de films et d’animation culturelles en langue amazighe. «Nous mettons à la disposition du HCA, les espaces culturels de l’APC d’Alger-Centre pour différents projets culturels, mais aussi pour l’enseignement de l’amazigh. On peut toujours apprendre cette langue mère, même à un âge avancé», a déclaré Abdelhakim Bettache, président de l’APC d’Alger-Centre. De son côté, le secrétaire général du HCA a déclaré que cette coopération vise non seulement à animer les espaces culturels sous la tutelle de l’APC d’Alger-Centre, avec des pièces de théâtre et films en amazigh, mais aussi à donner un nouvel élan à la lecture en amazigh, du moment que le HCA est une maison d’édition prolifique.

«Nous espérons élargir cette initiative à toutes les communes de la wilaya d’Alger, avec comme point de départ cette fructueuse coopération avec l’APC d’Alger-Centre. Nous allons aussi travailler en collaboration pour la célébration des fêtes nationales, afin de contribuer à l’émergence des talents berbérophones de tout le territoire national», a fait savoir El-Hachemi Assad. Pour ce qui est de la célébration du 38e anniversaire du Printemps amazigh, l’interlocuteur a fait savoir que sa célébration se fait tout au long de l’année, avec l’organisation d’événements spécifiques au mois d’avril. «Nous organisons des événements à travers le livre, le cinéma, à travers les efforts des compétences universitaires, mais aussi en donnant une grande importance au patrimoine culturel matériel», a-t-il fait savoir, avant de promettre un plus grand événement cinématographique pour la troisième édition du Printemps du cinéma amazigh. «On veut pérenniser cet événement chaque deux ans, en organisant un panorama du cinéma amazigh, et donner leur chance aux cinéastes de se rencontrer et de débattre. Pour cette année, il y a des films de qualité qui seront projetés, au grand bonheur des Algérois ; je promets qu’aux prochaines éditions, nous veillerons à une sélection de choix, à l’organisation d’une compétition, une plus grande et une meilleure organisation, ainsi qu’une ligne de conduite d’ouverture de l’événement», a-t-il promis. Plusieurs longs métrages de fiction et documentaires ont été projetés, à l’exemple des films algériens une Fois au soleil, d’Arezki Metref, Iminig, d’Embarek Mennad, ou encore du biopic Fadma N’Summer, de Belkacem Hadjadj. La participation marocaine a été via Mohamed Abbazi qui a projeté Itto titrit, et Fdil Abdelatif, avec Ayis inu (mon cheval). La Tunisie, quant à elle, a participé avec un film documentaire intitulé Wassim korbi. Pour la projection d’ouverture, le cinéaste algérien Omar Belkacemi a projeté Lmuja.

Kader Bentounés



Centre national de recherche en langue et culture amazighes

Gare à l’inflation de mots nouveaux !

La problématique du manque de terminologie spécifique à la langue amazighe ainsi que la production de néologismes ont polarisé les travaux du premier colloque national sur la terminologie, au centre national de recherche en langue et culture amazighes de l’université Abderrahmane-Mira de Bejaia. D’aucuns ont estimé, a ce titre, que l’aménagement lexical de la langue bute, actuellement à une inflation de mots nouveaux, qui souvent, faute d’être standardisés et normalisés participe à la confusion, voire à l’inhibition du système linguistique en général. Paradoxalement, malgré cette prolifération de mots nouveaux, les praticiens dans divers domaines peinent à trouver des réponses à leurs besoins spécialisés (grammaire, mathématique, informatiques, etc.), ont estimé plusieurs intervenants, appelant à l’aménagement du lexique et de ce qui a été fait.

Comment faire de tamazight une langue d’enseignement et non pas seulement une langue à enseigner, s’est interrogé un intervenant, mettant en relief la nécessité d’une coordination plus étroite des néologues, notamment en matière de validation des nouveaux mots créés ou à créer.

Souvent, a-t-on signalé, en pratique, il n’est distingué ni les techniques utilisés, ni les origines dialectales, ni les sources d’emprunts. Quoiqu’il en soit le débat, prévu sur deux jours, a démarré en trombe avec le souci évident pour chacun de suggérer une démarche en état de recentrer le travail d’aménagement du lexique de la production à l’usage et d’en uniformiser les objectifs et les pratiques.