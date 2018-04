MC Alger 1 - NA Hussein Dey 2 : Le Nasria avec le cœur

Le Na Hussein Dey s'est imposé, hier au stade du 5-Juillet, face au MC Alger, par le score de 1 à 2, à l'issue d'un derby très disputé et assez plaisant.

Ce derby a démarré sur les chapeaux de roues. Adoptant un schéma porté sur l'attaque (4-3-3), avec un jeu en mouvements, beaucoup de permutations et la contribution des latéraux dans la construction des actions offensives, le Mouloudia d'Alger a, dès l'entame de la partie, pris l'initiative du jeu à son compte.

Poussant leurs adversaires dans leurs tranchées, les coéquipiers de Derrardja ne vont d'ailleurs pas tarder à se distinguer. 7', Souibah se joue de la défense du Nasria, avant de tenter un tir à ras de terre, au premier poteau. Sa balle a pratiquement effleuré le poteau droit de Gaya. 10', le tir plutôt mou de Nekkache est bien capté par le gardien. 13', Derrardja reprend de plein fouet le centre de Hachoud, mais ne parvient pas à redresser le cuir convenablement. Le quart d'heure de vérité passé, le jeu s'est un peu plus équilibré. Les poulains du coach Dziri, évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-2-3-1), avec un bloc relativement médian, sont rentrés dans le match pour rivaliser avec le MCA. Opérant principalement par des contres, les joueurs du NAHD se sont montrés très dangereux. 16', le centre d'Addadi en direction de Khassef, au point de penalty, est écarté du bout du pied par Demou. 21', la reprise de volée de Harag passe tout près du cadre. 45+2', le Nasria parvient à prendre l'avantage. Harag, sur coup franc, trouve Allati sur le côté droit. Ce dernier élimine facilement le défenseur mouloudéen, avant de tromper la vigilance de Chaâl. Un but entaché d'une position de hors-jeu. De retour des vestiaires, les protégés de Casoni ont pesé de tout leur poids sur la défense adverse, notamment avec l'entrée en jeu d'El-Mouadene. 46', le heading de Karaoui a failli faire mouche. 49', la balle de Souibah, suite à un corner, est passée tout près. De son côté, le NAHD est resté fidèle à sa stratégie. 51', sur un contre bien conduit par les attaquants Sang et Or, Ouartani double la mise, en reprenant tranquillement du plat du pied le centre au point de penalty de Khassef. Après cette réalisation, le MCA a tenté le tout pour le tout, en prenant de plus en plus de risques. 69', Hachoud, d'un coup des 25 mètres, oblige Gaya à se coucher pour renvoyer le cuir en corner. 71', Bendebka réduit la marque en exploitant une balle mal renvoyée par la défense. Le match est relancé. 83', Gaya se déploie superbement pour écarter en corner le heading de Derrardja. 85', le portier du Nasria écarte in extremis le centre-tir de Bendebka. Entre-temps, Gasmi est privé d'un but pour une position de hors-jeu imaginaire. 90+3', la tête croisée de Souibah passe tout près du cadre. Malgré les tentatives du MCA, le score ne changera pas. Une précieuse victoire du Nasria, qui réalise une belle remontée au classement, lui permettant de rêver d'Afrique. Le Mouloudia compromet, par contre, ses chances dans la course au titre.

Rédha M.