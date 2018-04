Discipline : Le MCO écope de lourdes sanctions

La commission de discipline de la Ligue nationale de football a statué sur les événements qui ont émaillé le match de championnat de la Ligue 1-Mobilis entre le MCO et le CRB (score final 0-2), comptant pour la mise à jour de la 25e journée. La gravité des faits, ayant entraîné l’arrêt de la partie, a fait que les sanctions de la CD sont particulièrement lourdes. En effet, le MCO a écopé de quatre matches à huis clos, dont deux fermes, «jets de projectiles sur le terrain» et «envahissement du terrain». Sanction plus lourde, le MCO perd le match par pénalité (3-0), et le gain du match est attribué au CRB.

En outre, le club oranais devra s’acquitter d’une amende de 200.000 dinars. Enfin, une plainte pour «vol» a été déposée par les officiels du match au commissariat d’Oran, après la disparition de tous leurs effets personnels du vestiaire des arbitres, la CD estimant que «le vol est un délit qui touche à l’ordre public et qui ne peut être qualifié que par les juridictions compétentes, et qu’on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public», lisait-on sur le communiqué publié sur le site de la LFP.

Dans le match de la demi-finale de la coupe d’Algérie ayant opposé la JSK au MCA à Constantine (qualification de la JSK aux tirs au but), et qui a connu des dépassements tout aussi gravissimes et regrettables, la commission de discipline ne prendra des mesures qu’après avoir entendu les présidents des deux clubs, en l’occurrence Cherif Mellal et Kamel Kaci-Saïd, invités tous deux à comparaître devant ladite commission, lors de sa prochaine session, prévue en début de semaine prochaine.

Des sanctions encore plus lourdes devraient être prononcées à l’encontre des différents protagonistes, en raison de la gravité des faits, nous apprend une source proche du dossier, au moment ou le ministère de l’Intérieur a ordonné l’ouverture d’une enquête.

De son côté, la FAF, par la voix de son président Kheireddine Zetchi, a appelé «les différent ligues et commissions en charge de la gestion des compétitions d’appliquer, avec rigueur et autorité, les règlements, et de prononcer les sanctions les plus extrêmes à l’encontre des clubs ou des supporters coupables de dépassements et d’actes de violence». Dossier ouvert…

Amar B.