Allemagne : Nouvelle controverse sur le recours à la vidéo

Le recours tardif à l'assistance vidéo (VAR) pour attribuer un penalty à Mayence contre Friburg (2-0), alors que les deux équipes avaient rejoint les vestiaires à la mi-temps, est le dernier incident en date en Bundesliga, où le système est à l'essai depuis cette saison. «C'était vraiment étrange. On était déjà assis dans le vestiaire. On n'y croyait pas», a indiqué le gardien de Fribourg Alexander Schwolow. L'arbitre Guido Winkmann a sifflé la pause après avoir refusé à Mayence un penalty pour une faute de main dans la surface de Fribourg. Mais, après de longues minutes d'attente, il a dû rappeler les joueurs sur la pelouse, car l'assistant-vidéo Bibiana Steinhaus, depuis le centre VAR à Cologne, avait indiqué une faute de main dans l'oreillette de l'homme en noir. L'attaquant Pablo De Blasis a transformé le penalty, puis doublé la mise en fin de rencontre (78’). «Sur le coup, je n'avais pas vu la faute de main, mais, après avoir regardé les images, il y avait définitivement une main», a expliqué Winkmann. «C'est bien sûr quelque chose d'inhabituel, et je comprends le mécontentement du club», a-t-il poursuivi, rappelant toutefois : «Le coup de sifflet de la pause interrompt le jeu, cette décision n'aurait pas été possible après le coup de sifflet final.» Le responsable du système VAR, Lutz Michael Froelich, a concédé, au micro d'Eurosport, que «personne ne veut assister à de telles scènes». «Ce n'est pas une bonne pub, mais, dans ce cas précis, on ne pouvait pas faire autre chose.» Même l'entraîneur de Mayence, Sandro Schwarz, a admis que le timing de la décision n'était pas bon, tout en étant persuadé qu'elle était «absolument correcte», après avoir revu les images. En septembre, l'arbitre du match Stuttgart-Wolfsburg n'a pas sifflé ni consulté l'assistance vidéo, alors que le gardien de Wolfsburg était sorti de sa cage le genou très en avant pour laisser le capitaine de Stuttgart inconscient. Début décembre, rebelote à l'occasion de Mönchengladbach-Schalke : l'arbitre sifflait un pénalty évident pour Gladbach, puis l'annulait, après consultation de l'assistant vidéo et découverte sur l'écran d'une faute préalable d'un attaquant de Gladbach.