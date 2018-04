CRB 1 – JSK 1 : Yatto répond à Bourenane

Le Chabab de Belouizdad et la JS Kabylie se sont quitté dos à dos après un match engagé. Les deux équipes étaient tenues par l’obligation du résultat, du fait qu’elles luttent pour le maintien.

Dans un stade du 20-Août 1955, qui a affiché comble en la circonstance et qui lui était tout acquis, le CRB n’a pas réussi à l’emporter. Menant pourtant au tableau d’affichage, après l’ouverture du score signée Bourenane sur penalty, suite au fauchage de Selmi par Asselah (54’), le Chabab n’a pas réussi à conforter son avance ou du moins la préserver. En effet, les protégés de Youcef Bouzidi sont parvenus à égaliser par l’entremise de Yatto, qui, sur un bon service de Redouani, catapulte le ballon de la tête dans les filets de Salhi (75’). Le score n’évoluera pas, et restera donc inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Benbraham, auteur d’un match très correct. Sur l’ensemble de la partie et au vu de la physionomie de la rencontre, on peut dire sans risque de se tromper, que le score nul qui a caractérisé les débats entre les Belouizdadis et les Canaris est somme toute logique.

Les deux équipes se sont tenues en respect, durant les 90 minutes du match. La bataille était intense au milieu de terrain. Rachid Taoussi a laissé sur le banc Lakroum, Draoui et Izghouti, par exemple, qui ont effectué leur entrée en cours de jeu. Sidibé a effectué son retour et a été omniprésent sur le terrain. Pour sa part, Youcef Bouzidi a fait pratiquement confiance aux mêmes éléments qui ont abordé les dernières sorties réussies de la JSK.

Seul Ziri-Hammar, blessé et laissé au repos en match de coupe contre le MCA, a retrouvé sa place au sein de la formation kabyle. Comme d’habitude, l’international et capitaine de la JSK, le longiligne et solide Essaïd Belkalem, a sorti un match plein, donnant de l’assurance à l’arrière-garde des Canaris. Chetti a confirmé aussi tout le bien que l’on pense de lui. L’incorporation en cours de seconde période de Ferhani, alors que son équipe était menée au score, a apporté le plus escompté par le coach de la JSK, qui a réussi à matérialiser ses efforts par le but égalisateur. Côté Chabab, un élément ne s’arrête pas de s’illustrer à chaque match. Il s’agit du jeune Hocine Selmi, qui tire son épingle du jeu à chaque rencontre et qui s’avère à présent un titulaire indiscutable au sein du onze de l’équipe de Laâquiba. Pour revenir à cette confrontation, on peut dire qu’encore une fois, le Chabab montre ses limites offensives, avec une efficacité qui ne lui permet pas de gagner ses matches, même à domicile. Pour la JSK, avoir pris un précieux point au 20-Août pourrait peser lourd au décompte final. Le CRB, tout comme la JSK ne sont pas encore sortis d’affaire et devront récolter d’autres points lors de leurs prochains rendez-vous pour sauver leur tête. Encore une fois, les fans du CRB ont quitté le stade avec un goût d’inachevé, eux qui espéraient voir leur équipe de toujours s’imposer afin d’aborder la suite du championnat en toute tranquillité. À signaler que les supporters de la JSK n’ont pas pris place sur les gradins de la mythique enceinte d’El-Anassers. Une manière pour eux de protester contre la décision des dirigeants du CRB de n’accorder que 150 billets aux fans kabyles, prétextant des raisons sécuritaires. Ils ont tout simplement répondu à l’appel des responsables de la JSK qui leur ont demandé de ne pas effectuer le déplacement dans ces conditions. La rencontre s’est déroulée dans un total fair-play, malgré son enjeu, et c’est cela la plus belle victoire de cet après-midi.

Mohamed-Amine Azzouz