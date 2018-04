Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye : « Soutien complet à l’unité » du pays

Le Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye a réaffirmé son «soutien complet à l'unité de la Libye», et salué les efforts pour mettre en place une armée nationale libyenne «unifiée» et améliorer le contexte sécuritaire dans le pays, a indiqué un communiqué de l'UA publié jeudi. Les participants à la réunion, de deux jours, ont «réaffirmé leur soutien complet à l'unité de la Libye» et ont «condamné tout acte pouvant conduire à des divisions basées sur l'ethnicité ou les affiliations tribales», précise le communiqué publié à l'issue des travaux de la 5e réunion du Comité de haut niveau les 17 et 18 avril au siège de l'UA à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie. Tout en exprimant leur soutien au dialogue politique sous la conduite des Nations unies, ils ont souligné «la nécessité de créer des conditions politiques et sécuritaires propices à la conduite des élections envisagées en Libye, y compris la promotion de la réconciliation nationale et du dialogue». Ils ont «salué les progrès accomplis en ce qui concerne l’inscription des électeurs» et se sont «félicités de la participation enthousiaste dans toute la Libye, dont ont notamment fait preuve les jeunes et les femmes». Saluant en outre les efforts pour mettre en place une armée nationale libyenne unifiée et améliorer le contexte sécuritaire dans le sud du pays, les participant ont «passé en revue les efforts déployés aux niveaux régional, continental et international, afin de mettre fin à la violence qui afflige la Libye et de faciliter un dialogue politique inclusif entre les parties prenantes libyennes, avec l'objectif de promouvoir la réconciliation nationale et de mener à bien la transition en cours». Après avoir discuté des «meilleurs voies et moyens de renforcer la coordination et l'engagement régionaux et internationaux sur la situation en Libye», ils se sont «félicités des récents développements positifs dans le pays et ont noté la réduction significative de la violence au cours du premier trimestre de 2018», en reconnaissant «le rôle qu’a joué la Mission de soutien des Nations unies en Libye à cet égard» et son «retour à Tripoli». Ils ont aussi souligné «l’impératif que les actifs de la Libye restent gelés avec une gestion professionnelle, afin d’éviter leur dépréciation et leur perte éventuelle, et de garantir le droit de l’État de Libye à cet effet». La réunion du Comité de haut niveau sur la Libye a en outre souligné "le rôle vital des pays voisins de la Libye dans la recherche d'une solution durable», sur la base de l'Accord politique libyen (APL), tout en revenant sur l’«impact régional de la crise, notamment en termes de sécurité, de flux d'armes et de migrants». Déplorant que «plus de 20 millions d'armes sont en circulation en Libye», le comité a «noté avec beaucoup d'inquiétude la prolifération des groupes armés et des activités criminelles dans le sud du pays», tout en exprimant «la nécessité d'une stratégie d'engagement adaptée, y compris à travers l’organisation d’une réunion avec les principales parties prenantes dans cette région». Les participants à la réunion ont réitéré «l'importance de renforcer la coopération entre l'Union africaine et les Nations unies en vue de parvenir à un large consensus sur les mesures à prendre». La réunion du comité de haut niveau sur la Libye a été présidée par le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, en sa qualité de Représentant du Président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, Denis Sassou Nguesso. Des représentants de la Libye, de l'Algérie, du Tchad, de la République du Congo, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Mauritanie, du Niger, de l'Afrique du Sud, du Soudan et de la Tunisie ont participé à la réunion, en présence du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, du Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, Smail Chergui, et du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salame. Celui-ci a rencontré jeudi la délégation de Zenten participant à la démarche de réconciliation nationale libyenne pour discuter des mécanismes de dialogue national et de la réconciliation nationale dans les monts Nafusa et d'autres questions liées au processus politique en Libye, lit-on sur le compte Twitter de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL). Cette rencontre intervient suite à celle tenue, mercredi, entre M. Salamé et deux membres de la Chambre des représentants (Parlement) de Misrata, à savoir Fathi Bachagha et Souleyman Alfakih, avec lesquels il a examiné les éléments du Plan d'action de l'ONU, les amendements à l'accord politique libyen, le processus constitutionnel, la rencontre nationale et les élections, réitérant la volonté de la mission onusienne de soutenir les efforts en faveur du rétablissement de la stabilité dans ce pays aux plans sécuritaire, politique, social et économique.