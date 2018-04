Exposition collective à la galerie culturelle Ahmed-et-Rabah-Asselah : Entre paysages et figurations

En espace artistique d’avant-garde dans le paysage culturel algérois, la galerie Ahmed et Rabah Asselah rassemble, depuis le samedi 14 avril, des œuvres de six artistes plasticiens, dont un sculpteur sur bois.

Un premier contact avec les arts plastiques actuels, connus et moins connus du grand public. Des œuvres qui manifestent pourtant, depuis quelques années, des velléités d’internationalisation. Des découvertes à faire assurément. Ainsi Abdelmadjid Guemroud, dont il n’est pas vain de dire qu’il est l’une des figures émergentes de l’abstraction construite, propose un parcours où sont reprises quelques œuvres déjà exposées en d’autres espaces, des figures géométriques subdivisées en divisions spatiales par la couleur, avec des figures géométriques irrégulières.

Mustaph Guedjati, quant à lui, poursuit un travail sur la matière et la composition dans une sorte de dialogue entre plages chromatiques faussement monochromes, granuleuses et des inclusions d’éléments en relief. Et enfin, quelques toiles qui complètent cette sélection, certes partielle mais de grande qualité, qui dit la rigueur de l’œuvre et trace sa ligne de conduite.

Pour sa part, Djahida Houadef développe une recherche continue sur les cercles, demi-cercles et fantaisies chatoyantes, sur les personnages féminins aux motifs floraux ainsi que sur la dynamique des oiseaux. La part graphique au trait entrelacé ou sinueux prend une part primordiale dans l’étude des compositions qui véhiculent les thématiques poétiques. Un long cheminement fait d’imprégnations et de fluidités plastiques

Toujours entre paysages et figurations humaines, entre gestualité et construction, Toufik Lebcir expose des peintures qui suggèrent une alliance entre la nature et l’humain. En cela il donne l’impression de vivre en pleine campagne. Il ne s’agit pas d’un hasard, mais bien d’une nécessité. Son travail fait véritablement corps avec la nature tout en développant une démarche artistique parfaitement originale. Son «vocabulaire» formel très dépouillé, mais pétri d’infimes vibrations sensibles traduit plastiquement son expérience de la vie.

De manière générale, les recherches plasticiennes exposées par cinq plasticiens et le sculpteur Djerdi Belkacem -qui taille finement la terre cuite en y joignant volontiers une présence féminine- ne sont qu’un infini réseau de correspondances entre, d’une part, les émotions, les rêves humains, et d’autre part, les cycles, les formes et la nature.

La galerie culturelle Ahmed et Rabah Asselah en capte l’essence même et nous la transmet par le biais de toiles amoureusement concoctées. C’est là le fruit d’un long cheminement fait d’imprégnations et de fluidités plastiques. Et pourtant quelle énergie se dégage de ces fragments picturaux passés au tamis de la méditation mêlée de sensualité et d’émotivité dans leur forme la plus pure. C’est peut-être là le secret de ces œuvres à la fois simples et fortes.

La jeune galerie culturelle en question entend d’ailleurs privilégier les tendances artistiques où se manifeste une préoccupation plastique axée sur les formes essentielles et les recherches chromatiques.

Kamel Bouslama