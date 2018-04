Révision de la Constitution : Une expérience leader en matière des droits et libertés individuelles

La dernière révision de la Constitution (2016) a ouvert de nouvelles perspectives politiques et juridiques en Algérie, ont affirmé jeudi des chercheurs lors d’une conférence nationale sur l’expérience constitutionnelle dans les pays du Maghreb, organisée à la faculté de Droit et Sciences politiques de l’université de Mostaganem. L’enseignant des sciences politiques à l’université de Mostaganem, Boualem Hamou, a souligné que la nouvelle Constitution de l’Algérie «est une expérience leader en matière des droits et libertés individuelles par rapport aux pays voisins maghrébins et arabes», surtout qu’elle «assure l’équilibre juridique et politique», affirmant que la Constitution algérienne a connu de 1999 à 2018 un «bond quantitatif et qualitatif suite aux amendements profonds opérés sur la Constitution de 2016 par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, constitutionnalisant, entre autres, des droits politiques au profit la femme».

L’enseignant des sciences politiques à l’université de Saida, Bessila Nadjib, a indiqué que le récent amendement constitutionnel ouvre de nouveaux horizons politiques et juridiques, notamment dans les domaines «de la liberté académique, la liberté d’opinion et d’expression et des droits interdisant la torture, les préjudices physiques ou psychiques à cause de l’appartenance politique et autre.» Le conférencier a affirmé que la Constitution algérienne a enregistré, lors du dernier amendement, une «évolution importante» surtout dans les domaines de la consécration des droits fondamentaux et des libertés générales. Lors de cette conférence nationale, organisée par le Laboratoire de droit constitutionnel et de la bonne gouvernance à la faculté de Droit et des Sciences politiques de l’université «Abdelhamid Ibn Badis» de Mostaganem, des communications sur l’expérience constitutionnelle en Algérie et au Maghreb arabe ont été animées par des universitaires et chercheurs des universités de Mostaganem, Oran, Constantine, Saida, Tiaret, Blida, Chlef et Sétif, abordant les droits politiques de la femme, les garanties constitutionnelles du pouvoir judiciaire et le rôle des conseils constitutionnels, entre autres.