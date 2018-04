Adoption de deux projets de loi sur le e-commerce et les communications électroniques

Le Conseil de la Nation a abrité jeudi une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imane Houda Faraoun, et du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda. La séance a été consacrée au vote de deux projets de lois, le premier, définissant les règles générales relatives à la Poste et aux communications électroniques, et le second relatif au commerce électronique.

Poste et commerce électronique : Les projets de loi adoptés



Lors de cette séance plénière, les membres du Conseil de la Nation ont adopté le projet de loi définissant les règles générales relatives à la Poste et aux communications électroniques. À l’issue du vote, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a souligné que «l’adoption de cette loi donne le feu vert à l’ouverture de nouveaux chantiers», et s’est dite «très confiante en la capacité des acteurs du secteur à donner une forte impulsion à l’économie nationale pour aller de l’avant sur la voie tracée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en vue de réaliser les aspirations du peuple algérien». Il convient de rappeler dans ce contexte que ce texte vient «définir les conditions permettant de développer et de fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, les conditions générales pour l’exploitation des activités par les opérateurs et le cadre institutionnel d’une autorité de régulation autonome et indépendante». Il s’applique aux «activités postales et de télécommunications, et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion en ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu des activités audio-visuelles et des médias électroniques au sens de la loi organique n 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information». L’Etat veille également à la sécurité des réseaux de télécommunications, à la continuité et à la régularité des services offerts aux publics, au respect des règles d’une concurrence loyale entre les opérateurs et à l’égard des usagers et clients, à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel, au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique, au respect des principes de la morale, au respect, par les opérateurs, de leurs obligations légales et réglementaires». Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des télécommunications, l’Etat «exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, de la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien et de l’usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques», note le même document.



Les sénateurs ont également adopté, au cours de cette séance, le texte relatif au commerce électronique. Les dispositions de ce texte sont à même d’optimiser la sécurité du commerce électronique, et ce, tout en définissant les obligations des e-fournisseurs et des e-clients. L’on retiendra notamment dans ce cadre que l’inscription au registre du commerce et la mise en ligne d’un site web hébergé en Algérie sont deux conditions sine qua non pour l’exercice du commerce électronique. Il est à noter, aussi, qu’un fichier national des e-fournisseurs inscrits au registre de commerce est institué auprès du Centre nationale du registre de commerce (CNRC). L’autre remarque à mettre en exergue est que «la commande d’un produit ou d’un service passe par trois étapes obligatoires : la mise à disposition du e-consommateur des conditions contractuelles, la vérification des détails de la commande par ce dernier et la confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat». Le texte mentionne d’autre part les informations obligatoires que doit contenir le contrat électronique.

S’agissant des transactions commerciales transfrontalières, il est souligné que la vente par voie électronique d’un bien ou d’un service par un fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger, est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinar de la limite fixée par la législation en vigueur. La couverture de paiement électronique pour tout achat est assurée à partir du compte devise «personne physique» du e-consommateur domicilié en Algérie. Le texte cite notamment les transactions interdites. Celles portant sur les jeux de hasard, paris et loteries, les boissons alcoolisées et tabac, les produits pharmaceutiques, les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ainsi que tout bien ou service soumis à l’établissement d’un acte authentique. De même, est interdite toute transaction par voie électronique de matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit ou service pouvant porter atteinte aux intérêts de la Défense nationale, à l’ordre et à la sécurité publics.

Il faut savoir ici que les sanctions arrêtées dans le cadre du projet de loi sur le commerce électronique sont globalement d’ordre financier et que les amendes prévues à l’encontre des contrevenants se situent entre 50.000 DA et 2 millions de DA, auxquelles s’ajoutent la radiation du registre du commerce, la fermeture du site web, et ce, sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur. A noter enfin que «le paiement électronique est effectué à travers des plate-formes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie ou bien Algérie Poste, et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l’opérateur public de télécommunications. La connexion du site web du e-fournisseur à une plate-forme de paiement électronique doit être sécurisée par un système de certification électronique ».

Soraya Guemmouri