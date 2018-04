Bonne gouvernance : Le président Bouteflika a donné «le plus bel exemple»

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a affirmé, jeudi à Alger, que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika «a donné le plus bel exemple de gouvernance, sage et éclairée, ayant abouti à d’innombrables réalisations dans différents domaines».

Présidant une rencontre avec l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine (ONEM), le ministre a assuré que «le Moudjahid et Président Bouteflika a donné un bel exemple de gouvernance, sage et éclairée, ayant permis au pays de réaliser de belles victoires sur les plans local, régional et territorial ainsi que dans tous les domaines politique, sécuritaire et économique».

«La fierté et la dignité ont été un leitmotiv, un préambule et une référence pour le programme du Président de la République, remportant ainsi l’estime et l’adhésion du peuple et réussissant, grâce à sa grande expérience et sa clairvoyance, à arrêter l’effusion du sang, à consolider la cohésion et à semer la mansuétude et la paix», a estimé M. Zitouni. «Le Président Bouteflika a réussi, grâce à sa sage gouvernance, à traiter des questions essentielles, en se basant sur les réformes politiques engagées, en vue de consolider le processus démocratique, garantissant aux citoyens la justice et l’équité, à travers la consécration de l’indépendance de la justice, de la liberté d’expression, des droits de l’Homme et de la souveraineté du citoyen», a rappelé le ministre. Le Président Bouteflika «a préservé l’Etat social consacré dans la Déclaration du 1er-Novembre et dans la Constitution, inscrit les symboles de la Révolution au sein des constantes nationales immuables et préservé la mémoire nationale et les legs historique et culturel de la Nation, tout en consolidant les fondements de l’identité nationale», a dit Zitouni. Pour le ministre des Moudjahidine, cette rencontre qui coïncide avec la célébration du 4e anniversaire de la réélection du Président Bouteflika est une opportunité pour «rappeler le riche bilan des réalisations, concrétisées par le pays, grâce au programme du Président Bouteflika», soulignant, à ce propos, que ces réalisations avaient contribué à «conforter l’édifice de la Nation et à promouvoir sa place dans les fora, et ce dès le rétablissement de la sécurité et de la stabilité de notre pays, grâce à la Charte de la paix et de la réconciliation nationale». Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONEM, Khelfa M’Barek a affirmé que la «bonne gouvernance du Président Bouteflika demeurera une référence pour les jeunes et un exemple pour les peuples et Nations», ajoutant que les enfants des moudjahidine «ne cesseront de s’enorgueillir des acquis obtenus, tout en l’appelant, fidèlement, à poursuivre ce parcours pour l’intérêt de l’Algérie et de son peuple». À noter que le Président de la République a reçu une distinction remise par l’Organisation nationale des enfants des moudjahidines «en reconnaissance des nombreuses réalisations de l’Algérie, sous sa direction, dans les domaines de la sécurité, de la stabilité et du développement».

Un film documentaire retraçant ces réalisations a été projeté à cette rencontre.