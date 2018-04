Sider El-Hadjar d’Annaba : 9.000 DA de plus pour les travailleurs

Des augmentations de salaire ont été accordées aux travailleurs de Sider El-Hadjar en deux étapes, a annoncé, hier, le secrétaire général du syndicat UGTA, lors d’une assemblée générale.

La première tranche de ces augmentations, de l’ordre de 4.500 dinars pour chaque travailleur, sera perçue à partir du mois de mai prochain, avec effet rétroactif, depuis janvier de la même année. La deuxième tranche de 4.500 dinars s’appliquera à partir de janvier 2019, a ajouté Nourredine Amouri. Ces augmentations sont le résultat des négociations avec la direction générale, entamées depuis janvier dernier, a indiqué le SG.

En outre, la prime de panier enregistrera une hausse de 100 dinars à partir de janvier 2018.

«C’est grâce au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et à la volonté des travailleurs, que le complexe a pu être réhabilité, ce qui a nécessité plus de 1 milliard de dollars», a-t-il soutenu.

Le SG a affirmé que les travailleurs sont payés sur la production qu’ils réalisent, contrairement au passé. «2.700 tonnes d’acier sont produites en moyenne par jour», a-t-il indiqué, annonçant la construction d’une nouvelle cokerie, la rénovation des laminoirs et la réalisation d’une centrale thermique. B. Guetmi