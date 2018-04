Crash de l’avion militaire : M. Bensalah reçoit les condoléances de plusieurs présidents de parlement

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu une communication téléphonique du président du parlement libanais, Nabih Berri, ainsi que des messages de condoléances de présidents de parlement de plusieurs pays, suite au crash de l'avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida), a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Les messages émanent de Valentina Matvienko, présidente du conseil de la fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, de Ali Abdelaal, président du parlement égyptien, du président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), de Mohamed Ennaceur, président de l'Assemblée tunisienne des Représentants du Peuple (ARP), de Gustavo Porras Cortés, président de l'Assemblée nationale du Nicaragua, de Salim Zaanoune, président du Conseil national palestinien, et de Ismail Kahraman, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a indiqué la même source.

M. Bensalah a reçu également des messages de condoléances de Machaal Ben Fahm Al Salmi, président du parlement arabe, Abdulwasie Yusuf Ali, Secrétaire général de la Ligue des sénats, conseils consultatifs et conseils similaires d’Afrique et du monde arabe, Mahmud Erol Kilic, Secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (PUIC), et de Fayez Al Shawabkeh, Secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe (UIPA).

Le crash de l'avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik, a fait 257 morts, majoritairement des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que des membres de leurs familles.

Les Russes compatissent à la douleur de l’Algérie



De nombreux responsables russes, civils et militaires, ont compati à la douleur de l'Algérie et lui ont exprimé leurs condoléances suite au crash de l'avion militaire.

Des témoignages de solidarité et de compassion ont été consignés dans le registre de condoléances, ouvert du 16 au 18 avril à l'ambassade d'Algérie à Moscou, qui a également enregistré la visite de représentants du corps diplomatique accrédité à Moscou, des membres de la communauté algérienne établie en Russie, ainsi que des citoyens russes, venus exprimer leurs condoléances.

Le jour même du crash de l'appareil de type Illiouchine, le président russe Vladimir Poutine avait adressé un message de condoléances au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il avait fait part de sa «compassion aux familles et aux proches des victimes» en les assurant de son «soutien». Pour sa part, la présidente du conseil de la fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, a adressé un message de condoléances au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah.