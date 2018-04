Dans la LUCARNE : pas tous hostiles !

Il est vrai que ce qui se passe actuellement dans notre football n’est pas beau du tout. On ne cherche plus le beau jeu, ni la formation. On cherche à faire valoir des moyens qui n’ont rien à voir avec le sport et les valeurs de bonne camaraderie et du «vivre ensemble» qui ne peuvent que nous mener vers la sûreté dans tous les domaines. Ces derniers temps, on remarque que des parties sont en train, sciemment ou non, de monter les uns contre les autres des personnes pour des finalités que tout le monde ignore ou feint d’ignorer. Il faut dire que la situation est telle qu’il faut «bouger» concrètement pour éviter que le mal ne s’aggrave et devienne pernicieux. Si on laisse faire les choses, on risque de vivre dans un avenir proche, notamment les cinq journées qui restent aussi bien en Ligue-1 qu’en Ligue-2 (quatre journées), des situations encore plus douloureuses chez nos jeunes, par ricochet leurs familles. Des supporters ont été touchés dans leur «chair» et certains sont en train de stigmatiser toute une ville. La ville de Constantine, à l’occasion de «Youm El Ilm», avec le rôle spirituel joué par Abdelhamid Ben Badis et les «oulémas» dans le patriotisme et l’éducation de tout un peuple, reste séculaire. Aujourd’hui, son message de «paix et de prise de conscience d’un peuple pour le recouvrement de son indépendance» a été mal « décodé» par ceux qui sont «tapis dans l’ombre» et qui n’attendent que les bonnes opportunités pour agir. Des supporters de cette ville de l’antique Cirta ont mal agi. C’est une certitude, même si le directeur général de ce club de la capitale de l’Est algérien, Tarek Arama, a affirmé le contraire sur une chaîne sportive privée. Comme le match de Coupe avait concerné la JSK et le MCA, les observateurs et autres spécialistes n’ont pas compris «l’éruption», comme un «cheveu sur la soupe» des supporters de ce club devenant malgré eux la partie «visible» de l’iceberg. L’arbitre Aouina aurait du, en tant que professionnel, arrêté le plus normalement du monde le match car les conditions n’étaient nullement réunies. Et le directeur du stade Hamlaoui doit, peut-être, aujourd’hui, regretter avoir accepter que la JSK et son président jouent à Constantine. Tout le monde savait que les fans du CSC allaient être «manipulés» et ils l’ont vérifié à leurs dépens. On ne parle plus que de ces derniers alors que c’est la JSK qui a demandé à jouer à Constantine et organisatrice du match. De plus, il faut admettre que la règlementation relative au déroulement de la Coupe d’Algérie doit être revue de fond en comble. Car, elle ne répond plus aux «malices» des uns et des autres. Certaines personnes ne veulent pas le bien à notre pays et ils font tout pour rendre le quotidien des Algériens des plus difficiles. On veut l’application de la réciprocité. «Kama tout dinou tout dan!» Il faut plutôt donner le primat à l’humanisme, à l’islam et aussi au fait sacré que nous sommes tous des Algériens et non pas des «martiens» qui veulent en découdre, une fois pour toute, non pas sur un terrain de football, le plus loyalement possible, mais dans les travées de nos stades transformés en «lieux de pujilat». Ce n’est pas le sport auquel l’Algérie indépendante aspire. On avait vu que le jeune supporter du MCA malmené aux abords du stade Hamlaoui, aidé par un Constantinois. La victime elle-même a relaté les faits à une chaîne privée. Certes, il a passé des moments intenables, mais on l’a habillé ainsi que de l’argent de poche pour réserver le billet du retour sur le train Constantine-Alger. Il est vrai qu’il y a du mauvais dans certains comportements, mais de bonnes choses aussi. L’Algérien est connu pour son humanisme, ses preuves de mansuétude et ne jamais compliquer ce qui l’est déjà.

Hamid Gharbi