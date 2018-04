Chocs au sommet : CSC - USMA et MCA - NAHD

Cette 26e journée de Ligue-1 sera des plus intéressantes ; captivante aussi bien en haut qu’en bas du classement général. C’est ainsi que le leader constantinois qui possède trois précieux points d’avance sur le MCA, son dauphin, aura fort à faire, dans son fief de Hamlaoui devant une équipe de l’USMA qui veut renouer avec la gagner et monter sur le podium. Hamdi se trouve ainsi dans une situation un peu compliquée. Il faut dire que le nul concédé, at home, devant l’O Médéa (1à1), a été mal vu par le staff technique. Il n’ira pas donc à Constantine pour faire de la figuration. Jusqu’ici rien n’est encore acquis pour personne, la voie reste ouverte pour les gars de Soustara pour réaliser un bon résultat. Néanmoins, face aux gars de Constantine, rien ne sera facile. Les Constantinois aspirent à remporter le titre, même si leur avance sur le MCA est loin d’être définitive. C'est-à-dire qu’on assistera à une empoignade assez plaisante qui sera caractérisée par une grosse tension entre les deux équipes. À l’affût, les Mouloudéens encore traumatisés par ce qui s’était passé dans le non-match de la Coupe d’Algérie entre la JSK et le MCA, feront en sorte de reprendre très vite leurs esprits. Désormais, les camarades de Hachoud veulent oublier et se concentrer essentiellement sur le championnat. Ils veulent surtout se refaire de leur retard sur le CSC qui est en train de faire du surplace comme le montre sa défaite, au stade 20-Août de Béchar devant la JS Saoura (1à0). Toujours est-il, il faut s’attendre à une très grande réplique de la part des Nahdistes qui, eux aussi, veulent se refaire une nouvelle santé et surtout monter sur le podium au nez et à la barre des Usmistes en cas de contre-performances à Hamlaoui. Il est certain qu’au stade 5-Juillet, on assistera à une joute équilibrée et surtout spectaculaire avec du fair-play du début jusqu’à la fin. Le MCO, qui s’est vu infliger quatre matches de suspension, dont deux hors d’Oran, suite à l’envahissement de terrain lors du match contre le CRB, aura à faire un périlleux déplacement, à Médéa, pour y affronter une équipe de l’O Médéa qui cherche à quitter la zone de turbulences. Jusqu’ici les Médéens ont fourni de très belles prestations devant leur public. Il est évident que les poulains doivent se méfier des Oranais qui voudront se rattraper après leur échec devant le CRB et provoqué l’irréparable. À Bel Abbès, les locaux, auréolés par leur qualification à la finale de la Coupe d’Algérie feront tout pour se reprendre et empocher les trois points afin de quitter les places de strapontins. Il est clair que, devant la redoutable JS Saoura ce ne sera pas facile, et les poulains de Chérif El Ouazzani doivent bien réagir et secouer surtout. Le succès est plus que nécessaire. Les camarades de Djallit qui ne voyagent pas très bien auront à cœur de se reprendre et jouer, eux aussi, les trois premières places. En dépit de tout, ce sera un match équilibré ! Les Sétifiens partiront avec les faveurs des pronostics en accueillant une équipe de l’USM Blida qui a déjà les deux pieds en Ligue-2. Ce sera une aubaine pour Benchikha et son groupe d’améliorer leur pactole de trois précieux points. Il est certain que le stade 08-Mai 45 sera «plein comme un œuf». Le CRB qui accueille la JSK fera tout pour sérieusement du giron des équipes mal-classées. Le stade 20-Août sera certainement bondé de fans des deux équipes. À El Mohammadia, l’USMH devra se méfier de cette équipe du DRBT qui ne veut pas «mourir» avant terme. Il faut dire qu’après leur succès devant les Abassis, les Tadjenanetis ne viendront pas en victime expiatoire. Les Harrachis, cependant espèrent fort rééditer leur performance face au PAC. Tous les matches se jouent demain et à la même heure (16h). Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.