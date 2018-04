Après JSK - MCA et MCO - CRB : réagissons !

À Constantine, de graves dérapages et échauffourées ont opposé les supporters de la JSK et du CSC à ceux du MCA. Ces derniers ont pris comme par hasard en étau la tribune réservée aux fans moouloudéens. Pris pour cible, sous une pluie de projectiles, la galerie du MCA ne pouvait rien faire. S’ensuivra un décor apocalyptique avec des supporters en furie, un spectacle désolant que tous les présents au stade et les téléspectateurs qui ont suivi le match à la télévision ont eu du mal à accepter. Tant de haine et de mépris qui animent des supporters pour un simple match de football. Demi-finale de Coupe d’Algérie ou même finale de Coupe du monde, et alors ? Certes, les dirigeants de la JSK avaient le choix de choisir le stade qui devait abriter la rencontre. Toutefois, le nouveau président du directoire de la JSK, Cherif Mellal, aurait dû réfléchir à plusieurs fois avant de choisir ce stade pour le déroulement du match. Le stade Hamlaoui n’était pas du tout indiqué pour abriter ce rendez-vous, du fait que les choses allaient mal entre les fans mouloudéens et leurs homologues constantinois du CSC. La FAF n’aurait pas dû accepter ce choix et a, en soi, une importante part de responsabilité dans ce qu’il s’est passé. Des supporters ont semé la zizanie et la désolation, en s’entre-tuant à coups de grosses pierres. Pourtant, ils sont tous algériens ! Les responsables du Mouloudia auraient dû eux aussi dissuader leurs supporters de se déplacer à Constantine, se doutant un peu de ce qui éventuellement allait les attendre là-bas. Il ne faut néanmoins pas généraliser, puisque selon des informations confirmées en notre possession, de sages supporters du CSC ont accueilli dans leur maison même des fans mouloudéens pourchassés, pour les mettre à l’abri. Le service d’ordre a tout fait mais... C’est navrant de le dire, mais telle est la triste réalité. À préciser qu’entre les inconditionnels de la JSK et ceux du MCA, il n’y a pas eu de dépassement. Pour ce qui est des dérapages qui ont eu lieu au stade Zabana, là, ce sont les Hamraoua qui étaient derrière l’arrêt de la rencontre, en aspergeant le terrain de projectiles et des supporters qui ont pénétré sur le terrain pour s’en prendre violemment à l’entraîneur Bouakaz et à leurs propres joueurs qu’ils voulaient agresser. Ils ont mal digéré de voir leur équipe menée au score par deux buts à zéro. Une attitude inacceptable qui a porté préjudice à leur équipe. Le MCO risque de lourdes sanctions, malgré lui. Les arbitres ont été victimes du vol de toutes leurs affaires. Dans ce désordre, il y a lieu de signaler le comportement exemplaire des dirigeants et de l’entraîneur du MCO, qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Il est à présent des plus urgents qu’une décision politique tombe, pour mettre un terme à toute cette gabegie aux lendemains incertains et à cette «fitna» qui doit absolument s’arrêter, sinon on peut s’attendre à d’autres graves dépassements qui terniront l’image de notre football et de notre cher pays. Les autorités doivent faire le nécessaire, pour arrêter le massacre et toutes ses dérives qui n’honorent point leurs auteurs.

Les fossoyeurs, les pseudo-dirigeants et les semeurs de «fitna» doivent être remis à l’ordre et traduits en justice. La Fédération algérienne de football est également tenue de prendre ses responsabilités. Il faut interdire l’entrée au stade aux «voyous». Le massacre n’a que trop duré ! Les responsabilités de ce KO sont partagées, et chacun doit assumer ses fautes. Au moment où l’Algérie est en deuil, suite au décès tragique de 257 personnes du crash de l’avion militaire Illyochin II-76 et sans oublier la solidarité nationale pour les familles des victimes, certaines personnes n’ont pas honte d’être à l’origine d’incidents regrettables entre les enfants d’Algérie… pour de simples matches de foot !

Mohamed Amine Azzouz