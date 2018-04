GRAND ANGLE : équilibre fragile

Incapable de constituer une politique de défense européenne commune, niune politique d’immigration unanime, l’état de l’union brille par son incohérence. Le conflit syrien et l’affaire Skripal, sont venus se greffer aux différentes dissensions qui subsistent au sein de Bruxelles d’une part et des gouvernements de l’Union. Une menace d’autant plus accentuée par la montée du populisme dans certains pays du Vieux continent. Ainsi, le vernis se craquelle sous la mobilisation de façade des 28 face à la Russie. Après des tirs nourris contre la politique de Vladimir Poutine sur le dossier Syrien et l’affaire Skripal, l’UE s’est réveillée au lendemain des frappes occidentales, avec la nécessité de renouer le dialogue avec le Kremlin et d’éviter toute démarche de non retour. Ainsi sur le conflit en Syrie, les ministres des AE de l’Union réuni hier à Luxembourg étaient d’une part unanimes sur une solution politique, avec un mot d’ordre; éviter une escalade militaire dans la région. La compréhension à l’égard des frappes affichés par les chefs de la diplomatie des pays de l’Union dissimule pourtant un certains malaise. « Il s’agit d’une opération unique et elle doit le demeurer », a plaidé le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn, en signe d’aveu d’un équilibre fragile à entretenir au sein de la maison européenne. Divisés, les 28 membres de l’UE tentent de resserrer les rangs. A un bout de l’échiquier: la France et le Royaume-Uni. A l’autre: les neutres. Entre les deux: les membres de l’Otan, dont beaucoup sont partagés sur les frappes. Comme le prouve la réaction de l’Italie, assurant que cette « action circonscrite (...) ne sera pas le début d’une escalade ». Nombre de gouvernements européens sont contrariés car ils craignent la réaction de Vladimir Poutine qui tire avantage des divisions au sein de l’Union européenne. Une « mutinerie » qui s’est avérée encore un peu plus avec l’affaire de l’ancien agent double russe. Les réactions au sein de l’Union l’on clairement démontré. Tout le monde a fait le même constat. Tout le monde a eu la même lecture des faits, mais tout le monde n’a pas répondu de la même façon. Au total, 19 pays membres de l’UE ont expulsé des diplomates russes de leur territoire, cinq ont simplement rappelé leur ambassadeur pour consultations et trois n’ont pas bougé (Autriche, Chypre, Grèce). Dans cette cacophonie un autre invité de taille s’en est mêlé en l’occurrence Ankara, qui a formellement démenti les propos du président Macron qui avait affirmé que les frappes menées par Washington, Londres et Paris avaient « séparé » Ankara de Moscou sur ce dossier. Rejetée par le club des 28, Ankara a trouvé des atomes crochus avec le Moscou qui selon certains observateurs avait fermé les yeux sur l’intervention turque au nord de la Syrie.

M. T.