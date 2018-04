Banque mondiale : Renouer avec la croissance

Sans changements notables par rapport aux prévisions de janvier 2018, les données de la Banque mondiale contenues dans son rapport de suivi de la situation économique de la région Mena, publié, lundi dernier, indiquent que, pour le cas de l’Algérie, «la croissance devrait reprendre rapidement en 2018 par suite du processus d’expansion budgétaire et s’établir à 3,5% contre 2,1% en 2017». L’analyse souligne que le ralentissement enregistré en 2017, comparé au taux de 3,3% réalisé en 2016, est dû essentiellement à la faiblesse des résultats affichés par la production des hydrocarbures qui auraient diminué de 1,4% l’année dernière, ce qui contraste fortement avec le dynamisme relevé au premier trimestre de l’année. Néanmoins, «la production des nouveaux puits pétroliers continuera d’être importante et stimulera la croissance, tandis que le secteur hors hydrocarbures subira l’essentiel du processus de rééquilibrage des finances publiques que les autorités envisagent de reprendre vers le milieu de 2019», note l’analyse de la BM. Le même document relève une légère amélioration de la croissance hors hydrocarbures, passant de 2,3% en 2016 à 2,5% en 2017. Un accroissement imputable à l’arrêt du processus de rééquilibrage des finances publiques au deuxième trimestre 2017, est-il précisé. Aussi, le secteur hors hydrocarbures devra subir l’essentiel du processus de rééquilibrage des finances publiques dont les autorités entendent reprendre dès 2019, selon la BM. Après la forte reprise attendue en 2018, la croissance devrait baisser à 2% en 2019 et à 1,3% en 2020, prévoit la BM. Sur un autre plan, les projections indiquent que le déficit budgétaire devrait augmenter, en 2018, pour atteindre (-11,4 %) du PIB, pour entamer une baisse à (-5,2%) en 2019 (-1,9%) en 2020. Le déficit du compte courant, censé s’établir à (-16,1%) du PIB en 2018 et à (-12,7%) en 2019, devrait également baisser à (-10,2%) en 2020. Des niveaux gérables, estime la BM, en raison du montant des réserves de changes, mais qui pourraient, toutefois, ne plus représenter que cinq mois d’importation d’ici 2020, soit un niveau proche du seuil de 3 mois des marchés émergents. D’autre part, l’inflation qui était de 6,4%, en 2016, est demeurée soutenue à 5,5% en 2017, et devrait atteindre 7,5% en 2018 alors que le taux de croissance du PIB devrait s’établir à 3,5%. Toutefois, «Il sera difficile pour le taux de croissance du PIB de dépasser le seuil de 2% sur la période 2019-20, ce qui représente une progression anémique pour un pays à revenu intermédiaire comptant une très forte proportion de jeunes». Sur un autre registre, et selon les prévisions de la Banque mondiale, «le taux de chômage est passé à 11,7 % en septembre 2017, soit un niveau plus élevé que celui de 10,5 % enregistré en septembre 2016». Le phénomène est «particulièrement important parmi les personnes instruites, les jeunes et les femmes » et s’expliquerait «dans certains cas» par le fait «d’attendre de trouver un emploi dans le secteur formel», détaille le rapport de la BM.

D. Akila