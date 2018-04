Croissance : Le FMI relève fortement ses prévisions

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique en Algérie pour 2017 et 2018, une progression devant intervenir dans le sillage d’une réduction du déficit du compte courant. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié hier à Washington à la veille des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le prêteur en dernier ressort table désormais sur une croissance de 3% en 2018 contre 0,8% anticipé dans son rapport d’octobre. Cette cadence sera maintenue en 2019, mais avec une légère baisse à 2,7%, selon les mêmes projections. En 2017, la croissance a atteint 2%, contre 1,5% projeté en octobre, d’après les données consolidées du Fonds. Le FMI a relevé ses prévisions pour l’inflation à 7,4% cette année contre une projection initiale de 4,4%. La projection pour 2019 se situe autour de 7,6%. Le déficit du compte courant qui a atteint -12,3% du PIB en 2017 devrait se réduire à -9,3% du PIB en 2018 et représenter -9,7% du PIB en 2019. Le FMI a également abaissé ses projections pour le chômage en Algérie à 11,2% en 2018 après avoir tablé en octobre de l’année dernière sur 13,2%. Le taux de chômage devrait progresser à 11,8% en 2019. Dans ses conclusions préliminaires sur l’évaluation de l’économie algérienne, rendues publiques en mars, le FMI avait soutenu que l’Algérie disposait d’une fenêtre d’opportunités pour concilier ajustement économique et croissance. Avec une dette publique relativement basse et une dette extérieure faible, il est possible de renforcer les finances publiques graduellement, a estimé l’institution de Bretton Woods. Le FMI, qui a suggéré un dosage de politiques économiques, a estimé qu’une masse critique de réformes structurelles est nécessaire pour promouvoir l’émergence d’une économie tirée par le secteur privé et diversifiée, et réduire ainsi la dépendance au pétrole et au gaz. Il s’agit aussi de recourir à un large éventail d’instruments de financement, notamment l’émission de titres de dette publique au taux du marché, les partenariats publics-privés, et les ventes d’actifs. Le FMI a également suggéré en cas de maintien du financement monétaire de mettre en place des sauvegardes robustes pour le plafonner en volume et en durée, tout en lui appliquant un taux de marché.



Déficit budgétaire global de l’Algérie à partir de 2019 : le FMI prévoit une réduction progressive



L’Algérie devrait enregistrer une baisse progressive de son déficit budgétaire global à partir de 2019 pour atteindre l’équilibre en 2022, a prévu le Fonds monétaire international (FMI), dans son rapport moniteur des finances publiques, publié mercredi dernier à Washington. Selon ce document, qui examine la conduite des politiques budgétaires dans le monde, le solde budgétaire global de l’Algérie devrait s’établir à -7,9 % du PIB en 2018, contre une prévision initiale de 1,1% anticipée dans l’édition d’octobre dernier. La révision à la hausse de cet important indicateur de la situation des finances publiques pourrait s’expliquer par les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement de soutenir massivement la croissance via la dépense publique, ce qui va se traduire par une hausse du déficit. Les autorités devraient reprendre le processus de rééquilibrage budgétaire vers le milieu de 2019, selon les projections de la Banque Mondiale publiées lundi. Même en hausse, la projection de 2018 est de loin inférieure aux taux atteints en 2015 et 2016 lorsque le déficit s’est creusé respectivement à -15,3% et -13,1% du PIB. Selon les nouvelles prévisions, le déficit devrait baisser à -4,6% du PIB en 2019, -3,2% en 2020, -2,1% en 2021 et à 0% en 2022. Par ailleurs, les revenus de l’Algérie qui ont pâti ces dernières années de la chute des cours de pétrole devraient s’inscrire légèrement à la baisse à 28,7% du PIB en 2018 contre 29,9% en 2017. Cette tendance baissière se maintiendra jusqu’à 2023, avance le FMI. L’institution de Bretton Woods prévoit le maintien des dépenses en 2018 qui devraient représenter 36,5% du PIB contre 36,3% en 2017. Le niveau des dépenses en 2019 se situerait autour de 31,1% du PIB. La dette publique s’établirait à 33,3% du PIB cette année contre 25,8% en 2017. Dans ce rapport présenté mercredi à Washington à l’occasion des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le prêteur en dernier ressort a appelé les pays membres à éviter «les politiques procycliques qui fournissent des stimulants inutiles à l’économie lorsque l’activité est déjà relancée». Le FMI a recommandé aux gouvernements de respecter leurs plans budgétaires et de réduire fortement les déficits et la dette.